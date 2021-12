Η Λίβερπουλ “διέλυσε” με 4-1 την Έβερτον στο τοπικό ντέρμπι της Premier League, με τον Μο Σαλάχ να είναι εξαιρετικός και να σκοράρει δις στην αναμέτρηση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα όμως, οι οπαδοί των γηπεδούχων φαίνεται ότι προσπάθησαν να χτυπήσουν τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ των… μισητών αντιπάλων τους, σε μία φάση που αυτός βρέθηκε κοντά τους για να μαζέψει την μπάλα για ένα κόρνερ.

Το σχετικό video έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, με την “απάντηση” του Σαλάχ να έρχεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τα δύο του γκολ και την “τεσσάρα” της Λίβερπουλ.

Everton fans actually tried to punch Mo Salah when he was collecting the ball. pic.twitter.com/AONrnFHOjk