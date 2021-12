Το ντέρμπι της Φέγενορντ με τον Άγιαξ στην Ολλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς υπήρξαν από νωρίς επεισόδια έξω από το γήπεδο του αγώνα στο Ρότερνταμ.

Οι οπαδοί των γηπεδούχων περίμεναν το λεωφορείο με την αποστολή του “Αίαντα” και παρότι αυτό οδηγήθηκε από πίσω πόρτα με συνοδεία αστυνομικών, μια μερίδα ανθρώπων κατάφερε να το προσεγγίσει και να πετάξει πέτρες, προκαλώντας ζημιές, αλλά ευτυχώς όχι και κάποιο τραυματισμό.

Νωρίτερα δε, οι φίλοι του Άγιαξ δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για την αναχώρηση της αποστολής από το Άμστερνταμ στο Ρότερνταμ, ξεπροβοδώντας με καπνογόνα την ομάδα τους.

The players are on their way to Rotterdam! [IG ultras amsterdam] pic.twitter.com/YL5nuIbGT8

Feyenoord fans were awaiting the Ajax bus, only to find out that the bus is using the back entrance of the stadium this time, instead of the main entrance. [@veronicainside] pic.twitter.com/Ba9hYDzgGE