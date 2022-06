Η Μποταφόγκο προέρχεται από σερί αρνητικών αποτελεσμάτων στη Βραζιλία και οι οπαδοί της έκαναν ντου στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να διαμαρτυρηθούν στους παίκτες και τη διοίκηση της ομάδας.

Όπως φαίνεται και σε σχετικά video που κυκλοφορούν στα social media, δεκάδες οπαδοί της βραζιλιάνικης ομάδας εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και τα “έχωσαν” σε όλους τους αρμόδιους για την κακή εικόνα της ομάδας τους.

Η τοπική αστυνομία κλήθηκε μάλιστα στο «Espaco Lonier» στη δυτική πλευρά της πόλης, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να… προφυλάξουν τους παίκτες από τα χειρότερα.

When people talk to me about “pressure”… when was the last time a fan recriminated a player while he was getting treatment. Well, that happened at @botafogo pic.twitter.com/vH8Pu5GAF5