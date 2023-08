Μια φωτογραφία σε επίσημο λογαριασμό χούλιγκαν στο twitter, δείχνει τον παραλογισμό που υπάρχει στις τάξεις των συγκεκριμένων ανθρώπων. Οπαδοί της Ντινάμο Κιέβου φέρονται να στηρίζουν αυτούς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ που συμμετείχαν στα δολοφονικά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, που προκάλεσαν το θάνατο του 29χρονου Μιχάλη.

Μια προκλητική φωτογραφία από πλευράς των οπαδών της Ντινάμο Κιέβου κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και αφορά την στήριξη μερίδας οπαδών της ουκρανικής ομάδας στους χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που προκάλεσαν τα πρόσφατα δολοφονικά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Σε επίσημο λογαριασμό χούλιγκαν στο Twitter, εμφανίστηκαν φωτογραφίες με μια ρουκέτα που πάω της φέρει τα μηνύματα “Free BBB” (δηλ. λευτεριά στους Bad Blue Boys) και “07.08.23 οι ΒΒΒ είναι οι βασιλιάδες της Ευρώπης” (η συγκεκριμένη είναι η ημερομηνία της επίθεσης των Κροατών στη Νέα Φιλαδέλφεια και της δολοφονίας του 29χρονου Μιχάλη).

Και όλα αυτά, παραμονές του Άρης – Ντινάμο Κιέβου για τα προκριματικά του Conference League.

09.08.2023, Dynamo Kyiv🇺🇦 support friends from Dinamo Zagreb🇭🇷, they are arrested in Athens https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/rk6ZToXB73