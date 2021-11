Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκαν οι οπαδοί της Σέλτικ να διαμαρτυρηθούν στη διοίκηση της ομάδας για την πρόσληψη ενός πρώην στελέχους της αστυνομίας για τη θέση του υπεύθυνου ασφαλείας στο σύλλογο.

Πρόκειται για τον Μπέρναρντ Χίγκινς, ο οποίος “κατηγορείται” ότι είχε συμβάλλει στην καθιέρωση ενός νόμου κατά των οπαδών στις κερκίδες των γηπέδων της Σκωτίας.

Για το λόγο αυτό λοιπόν, οι φίλοι της ομάδας του Άγγελου Ποστέκογλου και του Γιώργου Γιακουμάκη, πέταξαν μπαλάκια τένις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει αρκετά η σέντρα του αγώνα με την Νταντί.

🗣 “There will be a delay because of this nonsense”



Dundee’s match against Celtic has been halted by fans launching tennis balls onto the pitch.



📺 Watch live on Sky Sports Football

📲 Live blog 👉 https://t.co/yMc9koZOiu pic.twitter.com/olgJYxSbjo