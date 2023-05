Η Νάπολι στέφθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ιταλίας για την τρίτη φορά στην ιστορία της, εξασφαλίζοντας τον τίτλο, μετά το 1-1 στην έδρα της Ουντινέζε. Πέρα από τη μεγάλη χαρά που πήρε, ένας φίλος των “παρτενοπέι” βγήκε και οικονομικά κερδισμένος με το κομμάτι χλοοτάπητα που πήρε σαν… αναμνηστικό από την “Dacia Arena”

Οι οπαδοί της Νάπολι που βρέθηκαν στην έδρα της Ουντινέζε έκαναν “ντου” στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ένας από αυτούς πήρε κομμάτι του χλοοτάπητα και του έβαλε… πωλητήριο στο eBay. Ορίζοντας αρχική τιμή τα 100 ευρώ, ο οπαδός της Νάπολι κατάφερε να πουλήσει το αναμνηστικό του για το ποσό των 700 ευρώ.

NAPOLI FANS SAVING PIECES OF UDINESE TURF ON WHICH THEY WON TITLE.



Football. A sport so powerful, it will cause grown adults to dig up pieces of turf and save them in bags. pic.twitter.com/5Hj0Ifc9sl