Οσάκα: «Έφαγα ελληνικό φαγητό και ο Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Ναδάλ» (video)

Η Ναόμι Οσάκα αναφέρθηκε στον Στέφανο Τσιτσιπά και στη μεγάλη του νίκη επί του Ράφα Ναδάλ, μετά την πρόκριση της επί της Σερένα Γουίλιαμς.

Η Ναόμι Οσάκα πέρασε στον τελικό του Australian Open, μετά την επικράτηση της επί της Σερένα Γουίλιαμς και στις πρώτες της δηλώσεις μετά τη λήξη του ημιτελικού… θυμήθηκε τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Μιλώντας στην on court συνέντευξή της, η τενίστρια από την Ιαπωνία δήλωσε ότι το προηγούμενο βράδυ έφαγε ελληνικό φαγητό και όχι ιαπωνικό. «Μετά πήγα για ύπνο, ξύπνησα και ο “Τσίτσι” είχε νικήσει τον Ναδάλ. Ίσως αυτό είναι σημάδι, ίσως θα πρέπει να συνεχίσω να τρώω ελληνικό φαγητό».

A coincidence? 🍽️@naomiosaka had been eating Japanese food before her matches but switched it out for Greek food last night.



Since then, @steftsitsipas upset Rafael Nadal & she secured a win over Serena Williams.



“Maybe I should keep eating Greek food”#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/0TP2oUwf26