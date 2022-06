“Άσχημη” και… στενάχωρη εικόνα στο Ουγγαρία – Αγγλία για το Nations League. 30.000 παιδιά μέχρι 14 ετών αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές των “τριών λιονταριών”, για την κίνησή τους να γονατίσουν πριν από τη σέντρα.

Η εθνική Αγγλίας στηρίζει το κίνημα «Black Lives Matters», γεγονός που προκάλεσε μια… απίστευτη αντίδραση από τους φίλους του ποδοσφαίρου που βρέθηκαν στην “Πούσκας Αρένα” της Βουδαπέστης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουγγαρία έχει τιμωρηθεί για το εν λόγω ματς με κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο –κάνοντας χρήση της εξαίρεσης που υπάρχει στον κανονισμό– έδωσε περίπου 30.000 εισιτήρια σε παιδιά που δεν ξεπερνούν τα 14.

Τα… καμάρια αυτά αποδοκίμασαν μαζικά και έντονα τους Άγγλους διεθνείς που γονάτισαν πριν από τη “σέντρα”. Οι Ούγγροι οπαδοί έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για ρατσιστικές συμπεριφορές, γεγονός που έφερε και τη συγκεκριμένη τιμωρία τους. Απ’ ότι φαίνεται… η κατάσταση δεν βελτιώνεται!

Hungary forced to play game behind closed doors due to fan racism, let in 30,000+ under 14s, who boo England players taking the knee pic.twitter.com/jt652RE310