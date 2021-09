Η ρατσιστική επίθεση που δέχθηκαν -από οπαδούς- παίκτες της εθνικής Αγγλίας στο 4-0 των “τριών λιονταριών” στην έδρα της Ουγγαρίας, προκάλεσε την αντίδραση του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον.

Ο Μπόρις Τζόνσον κατήγγειλε την Παρασκευή (03/09) ως «εντελώς απαράδεκτες» τις ρατσιστικές συμπεριφορές οπαδών της Ουγγαρίας, με στόχο παίκτες της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στον χθεσινό αγώνα στην “Πούσκας Αρένα” για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Μάλιστα, ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε από την FIFA να δράσει, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του στο Twitter: «Είναι απολύτως απαράδεκτο, το γεγονός ότι οι Άγγλοι παίκτες υπεβλήθησαν σε ρατσιστική κακοποίηση στην Ουγγαρία χθες το βράδυ. Η FIFA πρέπει να λάβει ισχυρά μέτρα εναντίον των υπευθύνων για να διασφαλίσει ότι αυτό το είδος ντροπιαστικής συμπεριφοράς θα εξαλειφθεί οριστικά».

Η FIFA -πάντως- ήδη ερευνά την υπόθεση και όλα δείχνουν πως θα επιβάλει βαριές τιμωρίες.

It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.



I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good.