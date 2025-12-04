ΠΑΕ Άρης κατά Λανουά: «Έχεις ξεπεράσει και τον ανεκδιήγητο Κλάτενμπεργκ»

Έξαλλοι είναι οι διοικούντες του Άρη, με τη διαιτησία που είχε η ομάδα στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, που έληξε 1-1, ένα αποτέλεσμα που -πιθανότατα- θα αφήσει τους “κίτρινους” εκτός πρώτης 4άδας στη βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε καυστική ανακοίνωση και εξαπέλυσε επίθεση κατά του επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, με αφορμή τη διαιτησία του Τάσου Παπαπέτρου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο “Κλεάνθης Βικελίδης” (1-1) και τις αποφάσεις του Κροάτη, Ιβάν Μπέμπεκ, που ήταν στο VAR.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Στεφάν Λανουά θα πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος για την αποψινή διαιτησία…

Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι έχεις ξεπεράσει και τον ανεκδιήγητο Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ορίσεις τον Ιβάν Μπέμπεκ διαιτητή την Κυριακή στην Τούμπα.

Από εσένα τα περιμένουμε πλέον όλα…».