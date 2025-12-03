Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης «πάγωσε» το «Βικελίδης» με buzzer beater γκολ και έκρινε το ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Με τον Γιώργο Γιακουμάκη να σκοράρει στη λήξη, ο ΠΑΟΚ έφυγε από την έδρα του Άρη με το 1-1, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και στέρησε από τους “κίτρινους” να “κλειδώσουν” την παρουσία τους στην πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα, που οδηγεί στα προημιτελικά. Έβγαλε πέναλτι ο Αθανασιάδης, ενώ είχε και μεγάλες επεμβάσεις. Δοκάρι με Ντεσπόντοφ ο “δικέφαλος”. Προηγήθηκαν με Ντούντου οι “κίτρινοι”.

Τόσο ο Ντούντου, όσο και ο Γιακουμάκης σκόραραν για δεύτερο σερί ματς του Άρη και του ΠΑΟΚ, αντίστοιχα, με τον Έλληνα επιθετικό να διαμορφώνει το τελικό 1-1 στο 90+6 και το ματς να λήγει αμέσως μετά.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να παίζουν επιθετικά και να πλησιάζουν απειλητικά τα αντίπαλα καρέ. Μόλις στο 2 ο ΠΑΟΚ έγινε επικίνδυνος με Καμαρά και Μύθου εντός περιοχής, όμως δεν μπόρεσε να βγάλει σουτ στην εστία του Αθανασιάδη. Ένα λεπτό μετά, ο Σάστρε απομάκρυνε μέσα από τη μικρή περιοχή προ του Παναγίδη.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε στον ίδιο καλό ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει “στροφές”. Στο 14′ είχαμε τη φάση που θα μπορούσε να φέρει το γκολ στο ματς του “Βικελίδης”. Σε μια εκτέλεση κόρνερ, Βολιάκο και Μόντσου σπρώχτηκαν και πιάστηκαν στο δεύτερο δοκάρι, με αποτέλεσμα να πέσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπέμπεκ κάλεσε τον Παπαπέτρου να δει τη φάση, μιας και αρχικά ο Έλληνας διαιτητής είχε δώσει επιθετικό φάουλ στον παίκτη του “δικεφάλου”. Μέσω onfield review ο ρέφερι έδωσε πέναλτι, αλλά ο Αθανασιάδης έδιωξε την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ, κρατώντας το 0-0.

Ο ΠΑΟΚ άσκησε αποτελεσματική πίεση στο χώρο του κέντρου, με τον Άρη να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί. Καμαρά και Μύθου έδωσαν σημαντικές βοήθειες σε αυτό το γεγονός σε αυτή την εικόνα του “δικεφάλου”. Στο πιο κρίσιμο σημείο, ο Άρης κατάφερε να σκοράρει με τον Πέρεζ, αλλά το γκολ αυτό ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γένσεν, στην αρχή της φάσης. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μια πτώση του Οζντόεφ μέσα στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Γένσεν (εξετάστηκε στο VAR και δεν δόθηκε κάτι).

Στην πρώτη του φάση του δευτέρου μέρους (47′) ο Άρης έφτασε στο 1-0. Ο Γένσεν έκανε ωραίο παράλληλο γύρισμα στον Ντούντου, αυτός πετάχτηκε πρώτος από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ και με ωραία προβολή την έστειλε στα δίχτυα.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε να ανεβάζει “στροφές” και στο 62′ είχε δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ. Αμέσως μετά, ο Λουτσέσκου πέρασε στο ματς τον Τάισον, στη θέση του Μπιανκό. Στο 68′ ο Άρης κέρδισε πέναλτι, για ανατροπή του Φαντιγκά από τον Μπάμπα, με το VAR να το ακυρώνει και να δίνει φάουλ στα όρια της μεγάλης περιοχής.

Ο Άρης προσπάθησε να κάνει διαχείριση του αγώνα στη συνέχεια και ο ΠΑΟΚ να επιτεθεί. Οι δυο προπονητές προχώρησαν σε νέες αλλαγές, με το ντέρμπι να κυλάει προς το φινάλε του και τους φιλοξενούμενους να πιέζουν για το γκολ της ισοφάρισης. Ο “δικέφαλος” διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στη… λήξη με το ωραίο ψαλιδάκι του Γιακουμάκη, που ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Το γκολ πέρασε και από τον έλεγχο ου VAR, αφού υπήρχε υποψία, η μπάλα να είχε περάσει άουτ, πριν τη σέντρα του Τάισον.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κολλιάκος

4ος: Κόκκινος

VAR: Μπέμπεκ, Πουλικίδης