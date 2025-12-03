Βαθμολογία Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Στα προημιτελικά Λεβαδειακός και ΑΕΚ, φαβορί να τους ακολουθήσουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να θέλουν ακόμα μία νίκη κόντρα σε Ηρακλή και Καβάλα, αντίστοιχα, για να βρεθούν κι αυτοί κατευθείαν στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έφεραν τον Λεβαδειακό και την ΑΕΚ απευθείας στα προημιτελικά, με τον Άρη να χάνει τεράστια ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη τετράδα, αφού ισοφαρίστηκε στην τελευταία φάση από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Για την ακρίβεια, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ, αν δεν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη, θα τερματίσει στην πέμπτη θέση, αφού Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν έναν αγώνα να δώσουν ακόμα και με νίκη θα την προσπεράσουν.

Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1

4/12, 17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

1) Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγώνες

2) ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγώνες

3) Άρης – 10 βαθμοί (6-2) | 4 αγώνες

4) Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγώνες

5) ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγώνες

6) Παναθηναϊκός – 9 βαθμοί (4-1) | 3 αγώνες

7) Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγώνες

8) Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγώνες

9) Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-4) | 4 αγώνες

10) Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγώνες

11) ΠΑΟΚ – 4 βαθμοί (6-6) | 3 αγώνες

12) Παναιτωλικός – 3 βαθμοί (5-4) | 3 αγώνες

13) Ηρακλής – 3 βαθμοί (2-3) | 2 αγώνες

14) Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγώνες

15) Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγώνες

16) Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγώνες

17) Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγώνες

18) ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγώνες

19) Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγώνες

20) Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγώνες

Οι ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στην τετράδα: Λεβαδειακός, ΑΕΚ.

Οι ομάδες που θα παλέψουν για την πρώτη τετράδα: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης.

Οι ομάδες που συνεχίζουν στα νοκ άουτ: Λεβαδειακός, Άρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά.

Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει δεδομένα μία θέση στις θέσεις 5-8: ΟΦΗ και ένας εκ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη.

Οι ομάδες που θα παλέψουν για την είσοδο στη φάση των νοκ άουτ: Αστέρας Τρίπολης AKTOR, Παναιτωλικός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Μαρκό, Καβάλα.

Οι ομάδες που έχουν ήδη αποκλειστεί: Αιγάλεω, Ηλιούπολη, ΑΕΛ Novibet, Ελλάς Σύρου, Athens Kallithea.

Οι εκκρεμότητες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός ένα εκτός έδρας παιχνίδι με την Καβάλα και ο ΠΑΟΚ ένα εντός έδρας παιχνίδι με τη Μαρκό.

Εφόσον οι ισχυροί επιβεβαιώσουν τον τίτλο του απόλυτου φαβορί κόντρα στις ομάδες της Super League 2, τότε ο Ολυμπιακός θα τερματίσει πρώτος στη League Phase του Κυπέλλου, ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στην πρώτη τετράδα που χαρίζει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ ο ΠΑΟΚ θα εξασφαλίσει την πρόκριση του στα νοκ άουτ.

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

Η καλύτερη επίθεση

Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

Οι περισσότερες νίκες

Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι 4 πρώτες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που θα τερματήσουν από τη θέση 5 ως τη θέση 12, θα παίξουν μεταξύ τους μονούς αγώνες μπαράζ, με τους 4 νικητές να ακολουθούν τις ομάδες της τετράδας στα προημιτελικά.

Οι διασταυρώσεις στη φάση μπαράζ θα γίνουν ως εξής:

Ο 5ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 12ο

Ο 6ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 11ο

Ο 7ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 10ο

Ο 8ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 9ο