Ο Μάικλ Ότζο έχασε με τραγικό και αναπάντεχο τρόπο τη ζωή του μόλις σε ηλικία 27 ετών, σκορπώντας στη θλίψη σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η είδηση του θανάτου του Νιγηριανού σέντερ του Ερυθρού Αστέρα έκανε τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας απίστευτο σοκ τόσο στους αθλητές του μπάσκετ, όσο και γενικότερα.

Θλίψη και σοκ σε Σερβία και Euroleague – Πέθανε στην προπόνηση άσος του Ερυθρού Αστέρα!

Ένας επαγγελματίας αθλητής της Euroleague, πέθανε από ανακοπή καρδιάς, την ώρα που έκανε προπόνηση με την ομάδα του ενόψει της νέας σεζόν και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του.

Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και πλήθος ομάδων έκαναν σχετικές αναρτήσεις, ενώ η είδηση “έπαιξε” στα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου, από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, μέχρι την Αφρική.

