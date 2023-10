Ο Λιονέλ Μέσι πανηγύρισε τη νίκη της Αργεντινής επί της Παραγουάης στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα είχε να αντιμετωπίσει και ένα άσχημο περιστατικό.

Ο Αντόνιο Σανάμπρια της Παραγουάης έφτυσε τον Μέσι κατά τη διάρκεια μίας αντιπαράθεσή τους, με τη στιγμή να γίνεται viral στα social media. Ο ίδιος ο Αργεντινός σούπερ σταρ ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα, αλλά δεν θέλησε να δώσει διαστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηγέτης της Ίντερ Μαϊάμι σχολίασε τα εξής: «Η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα. Μου είπαν στα αποδυτήρια ότι ένας από αυτούς με είχε φτύσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω καν ποιο ήταν αυτό το παιδί. Δεν το είδα. Μόνο μου είπαν. Ούτε εγώ θέλω να δώσω σημασία γιατί παντού θα το σχολιάζουν και θα είναι χειρότερο. Θα γίνει γνωστό, οπότε καλύτερα να το αφήσεις εκεί».

“I don’t know who that kid is”



Messi on Sanabria spitting at him 😭 pic.twitter.com/PMqowyzUbf