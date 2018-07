Παίκτης του Παναθηναϊκού ο Τόμας! Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΚΑΕ

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι πλέον και επίσημα ο Ντεσόν Τόμας, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα και τη Μακάμπι, με συμβόλαιο ενός έτους.

Ο 29χρονος φόργουορντ θα ξανά «σμίξει» έτσι με τον Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος ήταν προπονητής του και στην ομάδα της Βαρκελώνης, ενώ στους «πράσινους» θα κληθεί να καλύψει το κενό του Κρις Σίνγκλετον, που αποχώρησε μετά από δύο χρόνια από την ομάδα.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ντεσόν Τόμας για ένα χρόνο.

Ο Ντεσόν Τόμας γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1991 στην Indiana των ΗΠΑ, έχει ύψος 2,01μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τους Bishop Luers του Fort Wayne High School. Στα κολεγιακά του χρόνια βρέθηκε στο Ohio State, ενώ το 2013 επιλέχθηκε στη θέση 58 του NBA draft από τους San Antonio Spurs. Την τελευταία του χρόνια στο κολέγιο μέτρησε 19,8 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα!

Ακολούθησε η άκρως επιτυχημένη ευρωπαϊκή… περιπέτεια με πρώτο του σταθμό τη γαλλική JSF Nanterre και δεύτερο την Barcelona του Τσάβι Πασκουάλ. Το 2015 επέστρεψε στις ΗΠΑ και στους Austin Spurs, τη θυγατρική ομάδα των Spurs μετρώντας 15,4 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς. Το 2016 επανήλθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Anadolu Efes, όπου αγωνίστηκε για μια σεζόν, πριν πάρει μεταγραφή για την Maccabi Tel Aviv.

Τη σεζόν 2017-2018 με τη φανέλα της ομάδας του λαού, ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 11,5 πόντους (45,5% δίποντα, 42,5% τρίποντα, 68,9% βολές), 3,3 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά παιχνίδι στην Euroleague. Επίσης, κατέκτησε το πρωτάθλημα του Ισραήλ, έχοντας 11,7 πόντους και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα».

Στον Παναθηναϊκό ο @DT1UpNComin! ☘

👉https://t.co/6ijH5UEBR3@DT1UpNComin has signed a deal to play for Panathinaikos BC! ☘#paobc #panathinaikos #Euroleague pic.twitter.com/QcMPgyVdYY

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 30, 2018