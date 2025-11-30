Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά έδωσε σημαντικό τρίποντο στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό για την 12η αγωνιστική της Super League, χάρη στο γκολ του Ελ Κααμπί στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Μαροκινός έδωσε το τρίποντο στον Ολυμπιακό με κεφαλιά. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα παραμείνει για μία ακόμα αγωνιστική στην κορυφή της Super League και περιμένει τα αποτελέσματα των αντιπάλων της για να δει τη διαφορά από τους διώκτες της. Στους πέντε βαθμούς έχει αυξηθεί η διαφορά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα παιχνίδι παραπάνω.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό από το γήπεδο και όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις πρόκειται για μυϊκό πρόβλημα που θα τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα. Σίγουρα θα εξεταστεί για να εντοπιστεί το ακριβές πρόβλημα που έχει υποστεί.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι δεν είχε καλό ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο καθώς ο Παναιτωλικός είχε κλείσει πολύ καλά τους χώρους αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό να δοκιμάζει σουτ από μακρινή απόσταση τα οποία δεν είχαν κάποια θετική κατάληξη, μιας και όλα πέρασαν πολύ μακρία από την εστία του Τσάβες.

Η μόνη αξιόλογη φάση για τον Ολυμπιακό στο πρώτο μέρος ήταν μία κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ, μετά από καλή σέντρα του Μαρτίνς. Ο Ουκρανός, όμως παρότι ήταν σε καλό σημείο δεν τοποθέτησε σωστά το κορμί του και η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα δίπλα και πάνω από την εστία.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Έλληνας αμυντικός είχε πρόβλημα σε όλο το παιχνίδι, όμως στο 43′ ο προσαγωγός του τον πρόδωσε και δεν μπορούσε να συνεχίσιε με τον Καλογερόπουλο, να τον αντικαθιστά.

Ο Άλεξιτς στην έναρξη του δεύτερου μέρους έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για τον Παναιτωλικό. Βρέθηκε μπροστά από τον Τζολάκη και είχε το χρόνο να πλασάρει σωστά, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας άπλωσε το κορμί του και έκρυψε την εστία από τον παίκτη των γηπεδούχων.

Οι Πειραιώτες βρήκαν τη λύση για να ανοίξουν το σκορ από στημένη φάση. Ο Γιαζίτσι εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά και ο Ελ Κααμπί στο 70′ πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι για να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό και να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων.

Ο Μπρούνο στο 84′ δοκίμασε σουτ από μακριά και απείλησε τον Τσάβες, καθώς η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα του Παναιτωλικού. Ο Γιαζίτσι έχασε τεράστια ευκαιρία λίγο πριν τη λήξη να διπλασιάσει τα τέρματα των Πειραιωτών, όμως ο Τσάβες και στις δύο περιπτώσεις είχε απάντηση στον Τούρκο επιθετικό.

Έτσι, το 1-0 του Ολυμπιακού έμεινε μέχρι το φινάλε και οι φιλοξενούμενοι πήραν σημαντικούς τρεις βαθμούς στη μάχη του τίτλου, με το δύσκολο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά να ακολουθεί, όπως και το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης – Κοτσίνια (59′ Ροντινέι), Ρέτσος (45+1′ Καλογερόπουλος), Μάντσα, Μπρούνο – Μαρτίνς, Έσε, Νασιμέντο (59′ Moυζακίτης), Στρεφέτσα (59′ Γιαζίτζι) – Γιάρεμτσουκ (80′ Γκαρθία), Ελ Κααμπί

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Τσάβες – Μαυρίας (83′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Ουνάι, Μανρίκε – Μπουχαλάκης, Κοντούρης (61′ Λουίς), Ματσάν, Εστέμπαν (83′ Νικολάου), Σμυρλής (75′ Τσούρα) – Αγκίρε (46′ Άλεξιτς)