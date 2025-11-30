Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό από το Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

Ο Παναγιώτης Ρέτσος από νωρίς στο παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό είχε πρόβλημα και δεν πάταγε καλά, όμως δεν είχε θέμα στον προσαγωγό. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου βρέθηκε στο έδαφος πιάνοντας τον αριστερόι προσαγωγό του.

Ο Ολυμπιακός έχασε τον αρχηγό του στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, καθώς ο Παναγιώτης Ρέτσος έγινε αναγκαστική αλλαγή, εξαιτίας μυϊκού προβλήματος στον προσαγωγό. Ο Έλληνας αμυντικός έδειξε να πονάει πολύ, καθώς έπιανε το κεφάλι του, όσο ήταν στο έδαφος.

Έρχεται να προστεθεί στα ήδη αρκετά προβλήματα των Πειραιωτών, μιας και Τσικίνιο, Ποντένσε, Μπιανκόν και Ταρέμι δεν έχουν ταξιδέψει με την αποστολή των «ερυθρολεύκων» στο Αγρίνιο.