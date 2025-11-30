Αθλητικά

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό από το Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

Ο Καλογερόπουλος τον αντικατέστησε στο Αγρίνιο
Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχωρεί τραυματίας (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχωρεί τραυματίας (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος από νωρίς στο παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό είχε πρόβλημα και δεν πάταγε καλά, όμως δεν είχε θέμα στον προσαγωγό. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου βρέθηκε στο έδαφος πιάνοντας τον αριστερόι προσαγωγό του.

Ο Ολυμπιακός έχασε τον αρχηγό του στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, καθώς ο Παναγιώτης Ρέτσος έγινε αναγκαστική αλλαγή, εξαιτίας μυϊκού προβλήματος στον προσαγωγό. Ο Έλληνας αμυντικός έδειξε να πονάει πολύ, καθώς έπιανε το κεφάλι του, όσο ήταν στο έδαφος.

 

Έρχεται να προστεθεί στα ήδη αρκετά προβλήματα των Πειραιωτών, μιας και Τσικίνιο, Ποντένσε, Μπιανκόν και Ταρέμι δεν έχουν ταξιδέψει με την αποστολή των «ερυθρολεύκων» στο Αγρίνιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
79
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo