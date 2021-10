Ο Ντάριλ Μέικον έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στη Euroleague, οδηγώντας τον Παναθηναϊκός σε μεγάλη νίκη επί της περσινής πρωταθλήτριας, Αναντολού Εφές και αναδείχθηκε MVP της 6ης αγωνιστικής.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους (9/12 τρίποντα, 2/2 δίποντα, 3/3 βολές), 4 ριμπάουντ και τρεις ασίστ για μόλις ένα λάθος, σε 25,37 λεπτά αγώνα, “εκτοξεύοντας” το δείκτη PIR στις 38 μονάδες.

Ως εκ τούτου, η Euroleague ανακοίνωσε ότι ο Μέικον ήταν ο κορυφαίος παίκτης της βραδιάς στη διοργάνωση, παρουσιάζοντας και ένα video με τις καλύτερες στιγμές του.

The BEST OF the MVP! pic.twitter.com/naFUXu3jF6