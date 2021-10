Το συγκεκριμένο συμβάν έγινε στο Παναθηναϊκός – Ιωνικός, ήρθε εις γνώση του αθλητικού δικαστή και… έφερε την ποινή των δυο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών

Σε λήψη που έχει γίνει από τις κάμερες ασφαλείας του “Απ. Νικολαΐδης” (και… εμφανίστηκε στο διαδίκτυο, στο Hooligans TV) καταγράφονται στιγμές από συμβάντα στην είσοδο της θύρας 14, πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ιωνικό.

Στο video διακρίνονται οπαδοί του Παναθηναϊκού να επιτίθενται στους πέντε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο

Greece 16.10.2021.



Panathinaikos – Ionikos.



Panathinaikos hooligans (Gate13) attack several policemen before the match.



For this, Panathinakos was punished with two matches without fans. pic.twitter.com/zI1uzkgVIc