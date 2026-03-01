Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Νίκη τετράδας για τους πράσινους με Ταμπόρδα και Τετέι

Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, επικρατώντας του Άρη με 3-1 στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν δείχνει καλό πρόσωπο σε συνεχόμενα παιχνίδια. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ξεπέρασε και το εμπόδιο του Άρη, ισοφάρισε τον 4ο Λεβαδειακό, φτάνοντας τους 39 βαθμούς και έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για να βρεθεί στα πλέι οφ και να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Για ακόμα μία φορά, ο Τετέι βρήκε δίχτυα. Αυτή τη φορά χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι λίγο πριν το φινάλε και πρόλαβε να σημειώσει το 3-1.

Το σκορ άνοιξε ο Ερνάντεθ για τους πράσινους, ο εξαιρετικός Ταμπόρδα έκανε το 2-0, ενώ ο Ράτσιτς είχε μειώσει σε 2-1 για τον Άρη.

Ο αγώνας

Με 7 αλλαγές στη σύνθεσή του σε σχέση με τη μεγάλη ρεβάνς της περασμένης Πέμπτης (26/2) στο Πλζεν κόντρα στη Βικτόρια, ο Παναθηναϊκός βρήκε απέναντί του έναν Άρη αρκετά διαφορετικό μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του και την πρόσληψη του Μιχάλη Γρηγορίου.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο ματς και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9’ μετά από μία εξαιρετικά εκτελεσμένη «κομπίνα» σε κόρνερ. Ο Αντίνο εκτέλεσε δίπλα του στον Τσέριν, εκείνος εκτέλεσε χαμηλά στο πρώτο δοκάρι όπου ο Παντελίδης γύρισε όμορφα την μπάλα προς τα μέσα κι ο Ερνάντεθ στο πίσω δοκάρι από κοντά έκανε το 1-0.

Στο 23’ ο Σφιντέρσκι έκανε το κοντρόλ στην περιοχή έπειτα από σέντρα του Κυριακόπουλου αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ, ενώ στο 27’ ο Άρης είχε τρομερή ευκαιρία για να φέρει το ματς στα όσα, όταν ο Καντεβέρε έπιασε ένα τρομερό ανάποδο «ψαλιδάκι» που χτύπησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφόν κι εν συνεχεία η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς.

Στο 30’ ο Κοντούρης έπιασε ένα τρομερό σουτ απ’ τα 35 μέτρα το οποίο έφυγε ελάχιστα δίπλα απ’ το αριστερό δοκάρι, ενώ στο 45’+1’ η κεφαλιά του Γεντβάι πέρασε πολύ άουτ πάνω απ’ τα δοκάρια των «κιτρινόμαυρων».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης είχε μία καλή στιγμή στο 49’ όταν από εκτέλεση φάουλ του Γκάρε, ο Καντεβέρε έπιασε την κεφαλιά στο πίσω δοκάρι που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 65ο λεπτό ο Παναθηναϊκός έφτασε σε δεύτερο γκολ με τον Βισέντε Ταμπόρδα. Από εξαιρετική συνεργασία του Κυριακόπουλου με τον Τζούριτσιτς και χαμηλή σέντρα του Σέρβου μεσοεπιθετικού, ο Αργεντινός υποδέχθηκε την μπάλα κι εκτέλεσε με τη δεύτερη επαφή για το «πράσινο» 2-0.

Στο 72’, έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ του Λαφόν, ο Ράτσιτς μείωσε σε 2-1 με δυνατό σουτ απ’ το όριο της περιοχής. Ο VAR φώναξε για on field review τον διαιτητή Ταμάς Μπόγκναρ για πιθανό φάουλ του Αλφαρέλα στον Κοντούρη, αλλά ο Ούγγρος έπειτα από τσεκάρισμα της φάσης για δύο λεπτά, κατακύρωσε το γκολ για το 2-1 του Άρη.

Στο 80’ από φάουλ του Ταμπόρδα στην καρδιά της άμυνας του Άρη, ο Αθανασιάδης δεν έπιασε σταθερά την μπάλα μπάλα κι ο Τεττέη (που είχε μπει στον αγώνα λίγα δευτερόλεπτα πριν) έκανε το 3-1 για τους «πράσινους», μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη που ζήτησαν φάουλ του σκόρερ στον γκολκίπερ.

Στο 84’ σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Λαφόν έχασε την μπάλα και προσπάθησε να τη διώξει με τον Αλφαρέλα να πέφτει και να ζητάει πέναλτι και τον Χόνγκλα να πλασάρει στη συνέχεια λίγο άουτ. Ο διαιτητής Μπόγκναρ έδειξε να συνεχιστεί το ματς παρά τις νέες πολύ έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης (88′ Σισοκό), Τσέριν (88′ Μπακασέτας), Παντελίδης (56′ Τζούριτσιτς), Αντίνο (56′ Ταμπόρδα), Σβιντέρσκι (80′ Τεττέη)

ΆΡΗΣ: Αθανασιάδης, Φαντιγκά (60′ Φρίντεκ), Μεντίλ (46′ Τεχέρο), Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Δώνης (46′ Αλφαρέλα), Πέρεθ, Καντεβέρε (84′ Κουαμέ)