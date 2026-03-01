Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Άρης 3-1 τελικό: Δεύτερη σερί νίκη για τους πράσινους

ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Super League
23η αγωνιστική
3 - 1
Τελικό
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική της Super League.

21:58 | 01.03.2026
Τέλος αγώνα! Παναθηναϊκός - Άρης 3-1
21:57 | 01.03.2026

Σουτ του Τετέι, άουτ η μπάλα

21:48 | 01.03.2026
90' Οκτώ τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:48 | 01.03.2026
21:47 | 01.03.2026

Μέσα και ο Μπακασέτας αντί του Κοντούρη

21:46 | 01.03.2026
Ντεμπούτο Σισοκό στον Παναθηναϊκό

Παίρνει τη θέση του Τσέριν

21:45 | 01.03.2026

Δεν υπάρχει πέναλτι

21:45 | 01.03.2026

Οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρόνται για πέναλτι. Ο Λαφόντ έκανε νέο τραγικό λάθος

21:44 | 01.03.2026

Κίτρινη κάρτα στον Αλφαρέλα για τη διαιτησία

21:41 | 01.03.2026

Κίτρινη κάρτα στον Κοντούρη

21:41 | 01.03.2026
Αποθέωση για τον Τετέι από όλο το γήπεδο!
21:39 | 01.03.2026
80' Απίθανος Τετέι! Στην πρώτη επαφή με την μπάλα σκοράρει και κάνει το 3-1
21:38 | 01.03.2026
79' Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Τετέι αντί Σφιντέρσκι

21:37 | 01.03.2026

79' Κίτρινη κάρτα στον Τεχέρο

21:36 | 01.03.2026

78' Σουτ του Αλφαρέλα, λίγο άουτ η μπάλα. Απειλεί ο Άρης και ψάχνει την ισοφάριση

21:35 | 01.03.2026
Δεν συμφωνεί ο διαιτητής με το VAR
21:35 | 01.03.2026
Μετράει το γκολ
21:34 | 01.03.2026

Υπάρχει ένα χτύπημα στον Κοντούρη

21:34 | 01.03.2026

Ο διαιτητής πηγαίνει να δει τη φάση

21:32 | 01.03.2026
72' ΓΚΟΛ για τον Άρη

Φοβερό σουτ του Ράσιτς και 2-1

21:28 | 01.03.2026

69' Σουτ του Καντεβέρε, άουτ η μπάλα

21:24 | 01.03.2026
65' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό!

Ο Ταμπόρδα με υπέροχο τελείωμα μέσα από την περιοχή κάνει το 2-0

21:19 | 01.03.2026

Υπέροχη ενέργεια του Κοντούρη, η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, καθώς ο Σφιντέρσκι έκανε ένα τραγικό τελείωμα

21:16 | 01.03.2026

Αναγκαστική αλλαγή για τον Άρη, Φρίντεκ αντί Φαντιγκά

21:13 | 01.03.2026
55' Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

Τζούρισιτς αντί Αντίνο

Ταμπόρδα αντί Παντελίδη

21:09 | 01.03.2026

Ο Άρης έχει μπει δυνατά και πιέζει για την ισοφάριση

21:09 | 01.03.2026
Ευκαιρία για τον Άρη

Κεφαλιά του Καντεβέρε, άουτ η μπάλα

21:05 | 01.03.2026
Σέντρα στο δεύτερο μέρος
20:49 | 01.03.2026
20:48 | 01.03.2026
20:45 | 01.03.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Άρης 1-0
20:39 | 01.03.2026
Φτάσαμε στο 45'
20:38 | 01.03.2026
20:31 | 01.03.2026

Δέκα λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου
 

20:31 | 01.03.2026

Κίτρινη κάρτα στον Παντελίδη

20:28 | 01.03.2026
Φοβερό σουτ του Κοντούρη στο 30'

Η μπάλα έφυγε λίγο άουτ

20:24 | 01.03.2026
27' Δοκάρι για το Άρη!

Τρομερό ανάποδο ψαλίδι από τον Καντεβέρε, η μπάλα τραντάζει το δεξί δοκάρι του Λαφόν

20:19 | 01.03.2026
23' Φάση για τον Παναθηναϊκό

Ο Σφιντέρσκι βρέθηκε και πάλι μέσα στην περιοχή, αλλά δεν έκανε καλό τελείωμα

20:10 | 01.03.2026
Ελέγχουν το παιχνίδι οι πράσινοι

Δεν υπάρχει μεγάλη φάση μετά το γκολ

20:09 | 01.03.2026
9' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό!

Φοβερό γύρισμα του Παντελίδη, ο Ερνάντεθ από κοντά ανοίγει το σκορ για τους πράσινους

20:04 | 01.03.2026
8' Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό

Ο Σφιντέρσκι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά οι αμυντικοί του Άρη έδιωξαν σε κόρνερ

20:01 | 01.03.2026

Αναγνωριστικάτα τα πρώτα λεπτά

20:01 | 01.03.2026
Σέντρα στη Λεωφόρο
19:56 | 01.03.2026

Διαιτητής: Ταμάς Μπόγκναρ.

Βοηθοί: Μπάλας Μπούζας, Πίτερ Κόμπρο

4ος: Μόσχου

VAR: Κάταλιν Κούλτσαρ

AVAR: Φέρεντς Καράκο

19:56 | 01.03.2026

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Διούδης,  Καράι, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Κουαμέ, Ρόουζ, Φρίντεκ, Τεχέρο, Αλφαρέλα, Κέρκεζ, Μπουσαΐντ

 
 

19:56 | 01.03.2026
Η ενδεκάδα του Άρη

 Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Δώνης, Πέρεθ, Καντεβέρε

19:55 | 01.03.2026

Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τουμπά, Σάντσεθ, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σισσοκό, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Τετέι, Πάντοβιτς

 
 

19:54 | 01.03.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης, Τσέριν, Παντελίδης, Αντίνο, Σφιντέρσκι

19:53 | 01.03.2026
Οι πράσινοι έχουν ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόκριση στους 16 του Europa League επί της Βικτόρια Πλζεν

Στόχος της ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι η νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην 4άδα

19:52 | 01.03.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική

