Παναθηναϊκός – Άρης 3-1 τελικό: Δεύτερη σερί νίκη για τους πράσινους

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική της Super League.
Σουτ του Τετέι, άουτ η μπάλα
Μέσα και ο Μπακασέτας αντί του Κοντούρη
Παίρνει τη θέση του Τσέριν
Δεν υπάρχει πέναλτι
Οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρόνται για πέναλτι. Ο Λαφόντ έκανε νέο τραγικό λάθος
Κίτρινη κάρτα στον Αλφαρέλα για τη διαιτησία
Κίτρινη κάρτα στον Κοντούρη
Τετέι αντί Σφιντέρσκι
79' Κίτρινη κάρτα στον Τεχέρο
78' Σουτ του Αλφαρέλα, λίγο άουτ η μπάλα. Απειλεί ο Άρης και ψάχνει την ισοφάριση
Υπάρχει ένα χτύπημα στον Κοντούρη
Ο διαιτητής πηγαίνει να δει τη φάση
Φοβερό σουτ του Ράσιτς και 2-1
69' Σουτ του Καντεβέρε, άουτ η μπάλα
Ο Ταμπόρδα με υπέροχο τελείωμα μέσα από την περιοχή κάνει το 2-0
Υπέροχη ενέργεια του Κοντούρη, η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, καθώς ο Σφιντέρσκι έκανε ένα τραγικό τελείωμα
Αναγκαστική αλλαγή για τον Άρη, Φρίντεκ αντί Φαντιγκά
Τζούρισιτς αντί Αντίνο
Ταμπόρδα αντί Παντελίδη
Ο Άρης έχει μπει δυνατά και πιέζει για την ισοφάριση
Κεφαλιά του Καντεβέρε, άουτ η μπάλα
Δέκα λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου
Κίτρινη κάρτα στον Παντελίδη
Η μπάλα έφυγε λίγο άουτ
Τρομερό ανάποδο ψαλίδι από τον Καντεβέρε, η μπάλα τραντάζει το δεξί δοκάρι του Λαφόν
Ο Σφιντέρσκι βρέθηκε και πάλι μέσα στην περιοχή, αλλά δεν έκανε καλό τελείωμα
Δεν υπάρχει μεγάλη φάση μετά το γκολ
Φοβερό γύρισμα του Παντελίδη, ο Ερνάντεθ από κοντά ανοίγει το σκορ για τους πράσινους
Ο Σφιντέρσκι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά οι αμυντικοί του Άρη έδιωξαν σε κόρνερ
Αναγνωριστικάτα τα πρώτα λεπτά
Διαιτητής: Ταμάς Μπόγκναρ.
Βοηθοί: Μπάλας Μπούζας, Πίτερ Κόμπρο
4ος: Μόσχου
VAR: Κάταλιν Κούλτσαρ
AVAR: Φέρεντς Καράκο
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Διούδης, Καράι, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Κουαμέ, Ρόουζ, Φρίντεκ, Τεχέρο, Αλφαρέλα, Κέρκεζ, Μπουσαΐντ
Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Δώνης, Πέρεθ, Καντεβέρε
Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τουμπά, Σάντσεθ, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σισσοκό, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Τετέι, Πάντοβιτς
Λαφόν, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης, Τσέριν, Παντελίδης, Αντίνο, Σφιντέρσκι
Στόχος της ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι η νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην 4άδα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική