Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87 Τελικό: Δεύτερη σερί ήττα για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις από τους ψηλούς του και τον Ναν, για να πάρει το προβάδισμα στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα, κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, με την άμυνά του να είναι το "κλειδί" σε αυτό το διάστημα.