Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87 Τελικό: Δεύτερη σερί ήττα για τους «πράσινους»

Σε «κακό φεγγάρι» ο Παναθηναϊκός με δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην έδρα του
Ο Σλούκας κόντρα στην Αρμάνι (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Euroleague
20η αγωνιστική
74 - 87
Τελικό σκορ
Ο Σλούκας κόντρα στην Αρμάνι (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 87-74 από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center για την 20η αγωνιστική της Euroleague, αφού… κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο, με μόλις 31 πόντους σε 20 λεπτά.

23:16 | 06.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:15 | 06.01.2026

Ο Παναθηναϊκός "κόλλησε" στην επίθεση, με τον Ναν να είναι άστοχος σε όλο το ματς και η Αρμάνι Μιλάνο έκανε... ριφιφί στο Telekom Center, για τη δεύτερη σερί ήττα του "τριφυλλιού" στη Euroleague.

23:09 | 06.01.2026
Τέλος στο ματς! Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87
23:08 | 06.01.2026

74-87 με τρίποντο του Γκούντουριτς και ενώ το ματς έχει τελειώσει ουσιαστικά

23:08 | 06.01.2026

74-84 με τον Χουάντσο

23:08 | 06.01.2026

71-84 με κάρφωμα του Νίμπο

23:07 | 06.01.2026

71-82 με τον Χολμς

23:07 | 06.01.2026

69-82 με τρίποντο του Μπράουν μετά από επιθετικό ριμπάουντ

23:07 | 06.01.2026

69-79 με τον Σλούκα μείωσε ο Παναθηναϊκός

23:05 | 06.01.2026
2 λεπτά
για τη λήξη
23:05 | 06.01.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
23:05 | 06.01.2026

67-79 με δεύτερο σερί τρίποντο του Μπρουκς

23:04 | 06.01.2026

67-76 με απίθανο τρίποντο του Μπρουκς πάνω σε άμυνα

23:02 | 06.01.2026

67-73 με 2/2 βολές του Ναν μειώνει ο Παναθηναϊκός

23:02 | 06.01.2026

65-73 με τον Νίμπο να φθάνει τους 14 πόντους

23:00 | 06.01.2026

Τρίτο επιθετικό φάουλ στον Παναθηναϊκό στην περίοδο, για δεύτερη φορά στον Γκραντ

22:59 | 06.01.2026

65-71 με 1/2 βολές του Γκραντ

22:58 | 06.01.2026
4,5 λεπτά
για τη λήξη
22:56 | 06.01.2026

64-71 με 1/2 βολές του Χουάντσο

22:56 | 06.01.2026

63-71 με τρίποντο του Ρίτσι

22:55 | 06.01.2026

Νέο επιθετικό στον Παναθηναϊκό και 4ο φάουλ στον Χολμς!

22:55 | 06.01.2026

63-68 με τον Νίμπο ξανά για την Αρμάνι

22:54 | 06.01.2026

Επιθετικό φάουλ τώρα στον Γκραντ που χάνει την ευκαιρία να φέρει τον Παναθηναϊκό σε απόσταση... βολής

22:52 | 06.01.2026
7,5 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:52 | 06.01.2026
Το πήρε πάνω του ο αρχηγός του Παναθηναϊκού! Τάιμ άουτ η Αρμάνι
22:52 | 06.01.2026

63-66 με τον Σλούκα ξανά ο Παναθηναϊκός

22:51 | 06.01.2026

61-66 με τρίποντο του Σλούκα παίρνει... ανάσα ο Παναθηναϊκός

22:51 | 06.01.2026

58-66 με τον Νίμπο για την Αρμάνι

22:50 | 06.01.2026

Και νέο λάθος τώρα από τον Ναν, ο οποίος γλίστρησε πάντως αυτή τη φορά

22:50 | 06.01.2026

Λάθος στην επαναφορά από τον Παναθηναϊκό, αλλά γλίτωσε νέο καλάθι

22:48 | 06.01.2026

58-64 με τρίποντο του Μπρουκς αυξάνει τη διαφορά η Αρμάνι

22:46 | 06.01.2026

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε άστοχος στην επίθεση και με μόλις 15 πόντους στην τρίτη περίοδο, βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στην Αρμάνι, πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα

22:44 | 06.01.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου! Παναθηναϊκός - Αρμάνι 58-61
22:44 | 06.01.2026

58-61 με τον Γκούντουριτς

22:43 | 06.01.2026

58-59 με τον Νίμπο το νέο προσπέρασμα της Αρμάνι στο σκορ

22:43 | 06.01.2026
1 λεπτό
για το 10λέπτο
22:43 | 06.01.2026

Άστοχος στη βολής όμως ο Αμερικανός της Αρμάνι

22:42 | 06.01.2026

58-57 με καλάθι και φάουλ του Νίμπο, από... ακατανόητο σπρώξιμο του Γιούρτσεβεν

22:40 | 06.01.2026

58-55 με τον Γιούρτσεβεν από νεά φοβερή ασίστ του Σλούκα

22:39 | 06.01.2026

56-55 με τρίποντο του Χουάντσο μετά από κλέψιμο του Σορτς

22:39 | 06.01.2026

53-55 με τον Σλούκα να "απαντάει" με καλάθι και φάουλ

22:38 | 06.01.2026

50-55 με πολύ δύσκολο καλάθι του Μπράουν που το έχει πάρει... προσωπικά κόντρα στην πρώην ομάδα του. Στους 14 πόντους ο Αμερικανός γκαρντ

22:38 | 06.01.2026

50-53 με τον Γιούρτσεβεν από ασίστ του Σλούκα

22:37 | 06.01.2026

Κέρδισε το challenge η Αρμάνι, με τους διαιτητές να δίνουν κάτω το φάουλ

22:37 | 06.01.2026

Challenge από την Αρμάνι

22:36 | 06.01.2026

Τρεις βολές στο κέντρο του γηπέδου κέρδισε ο Όσμαν, που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

22:35 | 06.01.2026

Μόλις 5 πόντους σε 6 λεπτά αγώνα έχει ο Παναθηναϊκός στο τρίτο δεκάλεπτο!

22:33 | 06.01.2026

48-53 με τον Ρίτσι αυξάνει το προβάδισμα η Αρμάνι

22:33 | 06.01.2026

48-51 με φλότερ του Λεντέι, παρά την αρχικά καλή άμυνα του Χουάντσο

22:32 | 06.01.2026
6 λεπτά
για το δεκάλεπτο
22:32 | 06.01.2026

48-49 με τον Μπράουν ξανά η Αρμάνι

22:32 | 06.01.2026

48-47 με τάπα του Χουάντσο και κάρφωμα του ίδιου στον αιφνιδιασμό

22:31 | 06.01.2026

46-47 με τον Μπράουν

22:30 | 06.01.2026

46-45 με τρίποντο του Οσμάν

22:30 | 06.01.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
22:29 | 06.01.2026

43-45 στον αιφνιδιαμό για την Αρμάνι

22:29 | 06.01.2026

43-43 και ισοφάριση για την Αρμάνι

22:27 | 06.01.2026

43-41 με τον Μπρουκς μειώνει κι άλλο τη διαφορά η Αρμάνι

22:27 | 06.01.2026

Φοβερή τάπα του Φαρίντ στην πρώτη επίθεση του αγώνα

22:26 | 06.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:26 | 06.01.2026

Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα

22:23 | 06.01.2026
22:12 | 06.01.2026

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την άμυνά του και με αρκετά "νεκρά" διαστήματα στην επίθεση, έχασε δύο φορές τη διψήφια διαφορά, για να πάει στα αποδυτήρια με το 43-38 κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

22:12 | 06.01.2026
Σκορ ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Αρμάνι 43-38
22:09 | 06.01.2026

Λάθος από τον Παναθηναϊκό στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου

22:09 | 06.01.2026
Τάιμ άουτ για την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου από τον Παναθηναϊκό
22:08 | 06.01.2026

43-38 με τον Μπρουκς μαζεύει κι άλλο τη διαφορά η Αρμάνι

22:07 | 06.01.2026

43-36 εύστοχος και στη βολή ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού

22:07 | 06.01.2026
Τρίτο φάουλ του Χολμς!
22:07 | 06.01.2026

43-35 με καλάθι και φάουλ του Λεντέι 

22:06 | 06.01.2026

43-33 με τρίποντο του Σλούκα

22:05 | 06.01.2026

40-33 με 3/3 βολές του Μπρουκς μετά από φάουλ του Γκραντ στο τρίποντο

22:04 | 06.01.2026

40-30 με 2/2 βολές του Χολμς

22:04 | 06.01.2026
2 λεπτά
για το ημίχρονο
22:03 | 06.01.2026

38-30 με τον Μπρουκς να έχει 7 πόντους για την Αρμάνι

22:02 | 06.01.2026
Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Χολμς με 10 πόντους!
22:02 | 06.01.2026

38-28 με κάρφωμα του Χολμς

21:59 | 06.01.2026

Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός στην άμυνα, ανά διαστήματα

21:59 | 06.01.2026
3,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:58 | 06.01.2026

36-28 με πολύ δύσκολο τρίποντο του Ναν

21:56 | 06.01.2026

33-28 μετά από αντικανονική τάπα του Χολμς

21:55 | 06.01.2026

33-26 με τον Μπρουκς μειώνει η Αρμάνι

21:55 | 06.01.2026

33-24 με 2/2 βολές του Αμερικανού

21:54 | 06.01.2026

Νέα ασίστ του Ναν στον Χολμς και βολές για τον δεύτερο

21:53 | 06.01.2026

31-24 εύστοχος και στη βολή ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού

21:53 | 06.01.2026

30-24 με καλάθι και φάουλ του Χολμς μετά από ασίστ του Ναν

21:51 | 06.01.2026

28-24 με τον Μπράουν για την Αρμάνι

21:51 | 06.01.2026

28-22 μειώνει η Αρμάνι

21:49 | 06.01.2026
Ο Χουάντσο έφθασε τα 100 τρίποντα στη Euroleague!

 

 

21:49 | 06.01.2026
7 λεπτά
για το ημίχρονο
21:47 | 06.01.2026

28-20 με τρίποντο του Χουάντσο

21:47 | 06.01.2026
5-0 σερί για την Αρμάνι και τάιμ άουτ έξαλλος ο Αταμάν!
21:46 | 06.01.2026

25-20 με τρίποντο του Μανιόν για την Αρμάνι

21:44 | 06.01.2026

25-17 με τον Νίμπο

21:44 | 06.01.2026
Τάιμ άουτ η Αρμάνι Μιλάνο
21:43 | 06.01.2026

25-15 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό

21:42 | 06.01.2026

23-15 με τρίποντο του Χουάντσο

21:41 | 06.01.2026

Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις από τους ψηλούς του και τον Ναν, για να πάρει το προβάδισμα στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα, κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, με την άμυνά του να είναι το "κλειδί" σε αυτό το διάστημα.

21:39 | 06.01.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Αρμάνι 20-15
21:39 | 06.01.2026

20-15 με 1/2 βολές για την Αρμάνι

21:37 | 06.01.2026
Φαρίντ και Χολμς είναι πρωταγωνιστές στο ξεκίνημα του αγώνα!

 

8 πόντους και 4 ριμπάουντ έχουν οι δυο τους, λίγο πριν το 10λεπτο

21:34 | 06.01.2026

20-14 με 1/2 βολές του Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό

21:33 | 06.01.2026

19-14 με υπέροχο καλάθι του Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό

21:32 | 06.01.2026

17-14 "απάντησε" με τον ίδιο τρόπο ο Νίμπο

21:32 | 06.01.2026

17-12 με φοβερό κάρφωμα του Φαρίντ

21:31 | 06.01.2026
2 λεπτά
για το τέλος του 10λέπτου
21:29 | 06.01.2026

0/2 βολές από τον Νίμπο για την Αρμάνι

21:26 | 06.01.2026

Χαμένες επιθέσεις για τις δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά

21:25 | 06.01.2026
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:24 | 06.01.2026

15-12 με τρίποντο του Λεντέι

21:23 | 06.01.2026

15-9 με τρίποντο του Ναν

21:23 | 06.01.2026

12-9 με τον Ρίτσι για την Αρμάνι

21:23 | 06.01.2026

12-7 ευτόχησε και στη βολή ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού

21:23 | 06.01.2026

11-7 με καλάθι και φάουλ του Χολμς

21:22 | 06.01.2026

9-7 μείωσε ο Μπράουν

21:21 | 06.01.2026

9-5 με τον Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:21 | 06.01.2026

7-5 με τρίποντο του Οσμάν

21:21 | 06.01.2026

4-5 για την Αρμάνι

21:18 | 06.01.2026

4-3 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό

21:18 | 06.01.2026

2-3 με τον Γκραντ το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού

21:17 | 06.01.2026

0-3 με τον Μπρουκς για την Αρμάνι

21:17 | 06.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:17 | 06.01.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:16 | 06.01.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Ναν και Χουάντσο

21:11 | 06.01.2026
Η πεντάδα της Αρμάνι Μιλάνο

Μπράουν, Ρίτσι, Μπρουκς, Λεντέι, Νίμπο

21:07 | 06.01.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων στο Telekom Center

21:02 | 06.01.2026

Στο γήπεδο έπαιξε πριν το τζάμπολ και video αφιέρωμα στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος ήταν γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν λίγες ημέρες

 

 

21:01 | 06.01.2026
Οπαδοί του Παναθηναϊκού στη Euroleague (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Υποδοχή και αποθέωση για τους παίκτες του Αταμάν από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»
Στο πλευρό της ομάδας και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
21:00 | 06.01.2026

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα και για μία ακόμη φορά θα αγωνιστεί σε κατάμεστο ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του να στηρίζουν τους παίκτες και πριν το ματς

21:00 | 06.01.2026
Ο Γκριγκόνις σε ζέσταμα του Παναθηναϊκού
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Με Ρογκαβόπουλο και Γκριγκόνις η 12άδα του «τριφυλλιού»
Οι διαθέσιμοι παίκτες των δύο ομάδων για το ματς της Euroleague
21:00 | 06.01.2026

Στο 9-10 είναι η Αρμάνι Μιλάνο, που έχει για μία ακόμη φορά αρκετές απουσίες

20:58 | 06.01.2026

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα από τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένει ψηλά στην κατάταξη της Euroleague, με ρεκόρ 12-7

20:57 | 06.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague

20:50 | 06.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Αθλητικά
