Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87 Τελικό: Δεύτερη σερί ήττα για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 87-74 από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center για την 20η αγωνιστική της Euroleague, αφού… κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο, με μόλις 31 πόντους σε 20 λεπτά.
Ο Παναθηναϊκός "κόλλησε" στην επίθεση, με τον Ναν να είναι άστοχος σε όλο το ματς και η Αρμάνι Μιλάνο έκανε... ριφιφί στο Telekom Center, για τη δεύτερη σερί ήττα του "τριφυλλιού" στη Euroleague.
74-87 με τρίποντο του Γκούντουριτς και ενώ το ματς έχει τελειώσει ουσιαστικά
74-84 με τον Χουάντσο
71-84 με κάρφωμα του Νίμπο
71-82 με τον Χολμς
69-82 με τρίποντο του Μπράουν μετά από επιθετικό ριμπάουντ
69-79 με τον Σλούκα μείωσε ο Παναθηναϊκός
67-79 με δεύτερο σερί τρίποντο του Μπρουκς
67-76 με απίθανο τρίποντο του Μπρουκς πάνω σε άμυνα
67-73 με 2/2 βολές του Ναν μειώνει ο Παναθηναϊκός
65-73 με τον Νίμπο να φθάνει τους 14 πόντους
Τρίτο επιθετικό φάουλ στον Παναθηναϊκό στην περίοδο, για δεύτερη φορά στον Γκραντ
65-71 με 1/2 βολές του Γκραντ
64-71 με 1/2 βολές του Χουάντσο
63-71 με τρίποντο του Ρίτσι
Νέο επιθετικό στον Παναθηναϊκό και 4ο φάουλ στον Χολμς!
63-68 με τον Νίμπο ξανά για την Αρμάνι
Επιθετικό φάουλ τώρα στον Γκραντ που χάνει την ευκαιρία να φέρει τον Παναθηναϊκό σε απόσταση... βολής
63-66 με τον Σλούκα ξανά ο Παναθηναϊκός
61-66 με τρίποντο του Σλούκα παίρνει... ανάσα ο Παναθηναϊκός
58-66 με τον Νίμπο για την Αρμάνι
Και νέο λάθος τώρα από τον Ναν, ο οποίος γλίστρησε πάντως αυτή τη φορά
Λάθος στην επαναφορά από τον Παναθηναϊκό, αλλά γλίτωσε νέο καλάθι
58-64 με τρίποντο του Μπρουκς αυξάνει τη διαφορά η Αρμάνι
Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε άστοχος στην επίθεση και με μόλις 15 πόντους στην τρίτη περίοδο, βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στην Αρμάνι, πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα
58-61 με τον Γκούντουριτς
58-59 με τον Νίμπο το νέο προσπέρασμα της Αρμάνι στο σκορ
Άστοχος στη βολής όμως ο Αμερικανός της Αρμάνι
58-57 με καλάθι και φάουλ του Νίμπο, από... ακατανόητο σπρώξιμο του Γιούρτσεβεν
58-55 με τον Γιούρτσεβεν από νεά φοβερή ασίστ του Σλούκα
56-55 με τρίποντο του Χουάντσο μετά από κλέψιμο του Σορτς
53-55 με τον Σλούκα να "απαντάει" με καλάθι και φάουλ
50-55 με πολύ δύσκολο καλάθι του Μπράουν που το έχει πάρει... προσωπικά κόντρα στην πρώην ομάδα του. Στους 14 πόντους ο Αμερικανός γκαρντ
50-53 με τον Γιούρτσεβεν από ασίστ του Σλούκα
Κέρδισε το challenge η Αρμάνι, με τους διαιτητές να δίνουν κάτω το φάουλ
Challenge από την Αρμάνι
Τρεις βολές στο κέντρο του γηπέδου κέρδισε ο Όσμαν, που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Μόλις 5 πόντους σε 6 λεπτά αγώνα έχει ο Παναθηναϊκός στο τρίτο δεκάλεπτο!
48-53 με τον Ρίτσι αυξάνει το προβάδισμα η Αρμάνι
48-51 με φλότερ του Λεντέι, παρά την αρχικά καλή άμυνα του Χουάντσο
48-49 με τον Μπράουν ξανά η Αρμάνι
48-47 με τάπα του Χουάντσο και κάρφωμα του ίδιου στον αιφνιδιασμό
46-47 με τον Μπράουν
46-45 με τρίποντο του Οσμάν
43-45 στον αιφνιδιαμό για την Αρμάνι
43-43 και ισοφάριση για την Αρμάνι
43-41 με τον Μπρουκς μειώνει κι άλλο τη διαφορά η Αρμάνι
Φοβερή τάπα του Φαρίντ στην πρώτη επίθεση του αγώνα
Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την άμυνά του και με αρκετά "νεκρά" διαστήματα στην επίθεση, έχασε δύο φορές τη διψήφια διαφορά, για να πάει στα αποδυτήρια με το 43-38 κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.
Λάθος από τον Παναθηναϊκό στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
43-38 με τον Μπρουκς μαζεύει κι άλλο τη διαφορά η Αρμάνι
43-36 εύστοχος και στη βολή ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού
43-35 με καλάθι και φάουλ του Λεντέι
43-33 με τρίποντο του Σλούκα
40-33 με 3/3 βολές του Μπρουκς μετά από φάουλ του Γκραντ στο τρίποντο
40-30 με 2/2 βολές του Χολμς
38-30 με τον Μπρουκς να έχει 7 πόντους για την Αρμάνι
38-28 με κάρφωμα του Χολμς
Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός στην άμυνα, ανά διαστήματα
36-28 με πολύ δύσκολο τρίποντο του Ναν
33-28 μετά από αντικανονική τάπα του Χολμς
33-26 με τον Μπρουκς μειώνει η Αρμάνι
33-24 με 2/2 βολές του Αμερικανού
Νέα ασίστ του Ναν στον Χολμς και βολές για τον δεύτερο
31-24 εύστοχος και στη βολή ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού
30-24 με καλάθι και φάουλ του Χολμς μετά από ασίστ του Ναν
28-24 με τον Μπράουν για την Αρμάνι
28-22 μειώνει η Αρμάνι
28-20 με τρίποντο του Χουάντσο
25-20 με τρίποντο του Μανιόν για την Αρμάνι
25-17 με τον Νίμπο
25-15 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό
23-15 με τρίποντο του Χουάντσο
Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις από τους ψηλούς του και τον Ναν, για να πάρει το προβάδισμα στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα, κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, με την άμυνά του να είναι το "κλειδί" σε αυτό το διάστημα.
20-15 με 1/2 βολές για την Αρμάνι
8 πόντους και 4 ριμπάουντ έχουν οι δυο τους, λίγο πριν το 10λεπτο
20-14 με 1/2 βολές του Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό
19-14 με υπέροχο καλάθι του Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό
17-14 "απάντησε" με τον ίδιο τρόπο ο Νίμπο
17-12 με φοβερό κάρφωμα του Φαρίντ
0/2 βολές από τον Νίμπο για την Αρμάνι
Χαμένες επιθέσεις για τις δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά
15-12 με τρίποντο του Λεντέι
15-9 με τρίποντο του Ναν
12-9 με τον Ρίτσι για την Αρμάνι
12-7 ευτόχησε και στη βολή ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού
11-7 με καλάθι και φάουλ του Χολμς
9-7 μείωσε ο Μπράουν
9-5 με τον Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ
7-5 με τρίποντο του Οσμάν
4-5 για την Αρμάνι
4-3 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό
2-3 με τον Γκραντ το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού
0-3 με τον Μπρουκς για την Αρμάνι
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Ναν και Χουάντσο
Μπράουν, Ρίτσι, Μπρουκς, Λεντέι, Νίμπο
Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων στο Telekom Center
Στο γήπεδο έπαιξε πριν το τζάμπολ και video αφιέρωμα στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος ήταν γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν λίγες ημέρες
Ο Παναθηναϊκός θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα και για μία ακόμη φορά θα αγωνιστεί σε κατάμεστο ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του να στηρίζουν τους παίκτες και πριν το ματς
Στο 9-10 είναι η Αρμάνι Μιλάνο, που έχει για μία ακόμη φορά αρκετές απουσίες
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα από τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένει ψηλά στην κατάταξη της Euroleague, με ρεκόρ 12-7
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague