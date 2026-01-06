Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Υποδοχή και αποθέωση για τους παίκτες του Αταμάν από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (06/01/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να φθάνουν στο γήπεδο μέσα σε αποθέωση.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θέλησαν να δείξουν τη στήριξή τους στην ομάδα, παρά την ήττα από τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική της Euroleague και βρέθηκαν από νωρίς έξω από το Telekom Center.

Με συνθήματα και καπνογόνα δημιούργησαν μάλιστα ατμόσφαιρα κερκίδας από νωρίς και έδωσαν το… σύνθημα για επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού συνηθίζουν πάντως να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας και μετά από ήττες.