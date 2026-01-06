Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Υποδοχή και αποθέωση για τους παίκτες του Αταμάν από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»

Στο πλευρό της ομάδας και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Οπαδοί του Παναθηναϊκού στη Euroleague (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Οπαδοί του Παναθηναϊκού στη Euroleague (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (06/01/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center για την 20η αγωνιστική της Euroleague, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να φθάνουν στο γήπεδο μέσα σε αποθέωση.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θέλησαν να δείξουν τη στήριξή τους στην ομάδα, παρά την ήττα από τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική της Euroleague και βρέθηκαν από νωρίς έξω από το Telekom Center.

Με συνθήματα και καπνογόνα δημιούργησαν μάλιστα ατμόσφαιρα κερκίδας από νωρίς και έδωσαν το… σύνθημα για επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού συνηθίζουν πάντως να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας και μετά από ήττες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
134
96
78
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo