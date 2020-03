Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε “επιθετική” ανακοίνωση για όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, κατηγορώντας μεταξύ άλλων και τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, σημειώνοντας ότι του έχει σταλεί σχετική επιστολή για το ζήτημα.

Το γεγονός επιβεβαιώθηκε λοιπόν και από την πλευρά της κυβέρνησης, με τον υφυπουργό να την παραπέμπει στους αρμόδιους φορείς.

Παναθηναϊκός: “Επίθεση” των “πράσινων” κατά Ολυμπιακού και Αστυνομίας!

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, η επιστολή που απευθύνεται στον Λευτέρη Αυγενάκη, παρελήφθη αργά το μεσημέρι και προωθήθηκε απευθείας στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Λίγο αργότερα δε, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε νέα επίσημη ανακοίνωση με την οποία κοινοποίησε όλες τις επιστολές προς τις αρμόδιες αρχές

Οι επιστολές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Με αφορμή τις συνθήκες «ζούγκλας» που επικράτησαν χθες (3/3) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πλαίσιο του αγώνα της ομάδας μας με τον Ολυμπιακό, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ απέστειλε επιστολές προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη καθώς και προς την FORTHNET MEDIA A.E. με κοινοποίηση στην Euroleague.

Η επιστολή προς τους κ.κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και Γεώργιο Μαυρωτά, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.

Αξιότιμοι κύριοι,

Στο πλαίσιο του χθεσινοβραδινού αγώνα καλαθοσφαίρισης που έλαβε χώρα στο Σ.Ε.Φ μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για τη διοργάνωση της EUROLEAUGUE, η αποστολή της ομάδας μας εκτέθηκε για πολλοστή φορά σε κίνδυνο ζωής, καθώς αναγκάστηκε να μεταβεί και να αγωνιστεί για ακόμη μια φορά σε ένα γήπεδο – ζούγκλα όπου είχαν διαμορφωθεί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σκηνικά πολέμου.

Όπως στο παρελθόν έτσι και χθες καθ’ όλη τη διάρκεια της ως άνω αθλητικής αναμέτρησης, η ομάδα μας και η επίσημη συνοδεία αυτής, στην οποία βρισκόταν μεταξύ άλλων όλως νομίμως και ο κ. Δημήτριος Γιαννακόπουλος, υπήρξαν για άλλη μια φορά τα τραγικά θύματα του απρόκλητου πολεμικού μένους εκατοντάδων χούλιγκαν με διαπιστεύσεις, οι οποίοι με την προτροπή, υποβοήθηση και ανοχή της γηπεδούχου ομάδας-δεδομένου ότι η τελευταία εφάρμοσε πλήρως όλα όσα είχε προαναγγείλει με την από 03/03/2020 επιστολή της προτρέποντας και επιτρέποντας συνθήκες ζούγκλας – εξέθεσαν την ομάδα μας και τη συνοδεία αυτής σε κίνδυνο ζωής.

Με τεράστια θλίψη και αγανάκτηση, σταθήκαμε μάρτυρες οργάνων οι οποίοι ανέχονταν ύβρεις, σωματική βία και προπηλακισμούς εναντίον της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και του κ. Δημητρίου Γιαννακόπουλου, από εκατοντάδες χούλιγκαν με διαπιστεύσεις (!!!), οι οποίοι δε δίστασαν να είναι ακόμα και στα ειδησεογραφικά θεωρεία.

Ένα δε εκ των πλέον ανησυχητικών, πέρα από τα ως άνω απαράδεκτα και ποινικά κολάσιμα, είναι ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας στο θέατρο αυτό του παραλόγου, για τον οποίο έχουμε ήδη διαμαρτυρηθεί εντόνως στον κ. Χρυσοχοΐδη με αντίστοιχη επιστολή μας. Ανύπαρκτος έλεγχος στις εισόδους, με αποτέλεσμα να περιφέρονται τραμπουκίζοντας άτομα με ολόσωμες στολές (!!) και κουκούλες (!!!) και αρμονική συνύπαρξη των ως άνω με τους αστυνομικούς!

Επιπροσθέτως, αντί οι εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ να ενεργήσουν με το νόμιμο τρόπο, προστατεύοντάς μας και συλλαμβάνοντας τους υπαίτιους για τα έκτροπα αυτά, «συμβούλευαν» να απομακρυνθεί ο κ. Δημήτριος Γιαννακόπουλος από το γήπεδο, ενέργεια την οποία τον ανάγκασαν να κάνει θέτοντάς τον σε κίνδυνο της ζωής του κατά το ημίχρονο! Μηδαμινά μέτρα προστασίας από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνθήκες πρωτόγονες ωμής βίας και άγριες συμπλοκές με ΜΑΤ εντός αποδυτηρίων είναι μόνο κάποια ενδεικτικά συμβεβηκότα που αντανακλούν τη χθεσινοβραδινή τραγωδία.

Ενόψει, λοιπόν, των ως άνω άκρως ντροπιαστικών – για τον ελληνικό αθλητισμό, τα σώματα ασφαλείας και την ελληνική κυβέρνηση εν γένει – σκηνικών βίας που έλαβαν χώρα στην ανωτέρω αθλητική αναμέτρηση και τα οποία έχουν ήδη μεταδοθεί από το σύνολο του ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου, καθίσταται απολύτως αναγκαία η άμεση θεσμική παρέμβασή σας και η εκ μέρους σας εκκίνηση όλων των νόμιμων ενεργειών που απαιτούνται για την παραδειγματική τιμωρία της ΚΑΕ Ολυμπιακός και των εκπροσώπων αυτής, των υπαίτιων αυτουργών και των εμπλεκόμενων οργάνων, την αποφυγή παρόμοιων σκηνικών τρόμου στο μέλλον και την διαφύλαξη του χώρου του αθλητισμού.

Είμαστε, λοιπόν, απολύτως βέβαιοι πως σήμερα κιόλας θα πράξετε τα δέοντα για την τιμωρία απάντων των υπαιτίων για τη διάπραξη των αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων που ορίζονται στο άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει μέχρι σήμερα καθώς και για την επιβολή με απόφασή σας των διοικητικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Τέλος με την παρούσα να εκφράσουμε την απορία μας σχετικά με την έως αυτήν την ώρα σιωπή από πλευράς Υπουργείου για τα όσα ήδη έχουν δει το φως της Δημοσιότητας και τη μη δημόσια παρέμβασή υμών προσωπικά που σε αντίστοιχα και πολύ μικρότερης έκτασης και έντασης επεισόδια συνηθίζετε ορθώς να καταδικάζετε απερίφραστα αμέσως και με κάθε τρόπο.

Εν αναμονή της επίσημης θέσης σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων».

Η επιστολή προς κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στο πλαίσιο του χτεσινού αγώνα μεταξύ ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και ΟΣΦΠ στο πλαίσιο της EUROLEAUGUE, η γηπεδούχος ομάδα, σε πλήρη εφαρμογή όλων όσα είχε προαναγγείλει με την από 03/03/2020 επιστολή της, εξέθεσε την ομάδα μας και τη συνοδεία αυτής σε κίνδυνο ζωής, επιτρέποντας, αν όχι επιβάλλοντας, συνθήκες ζούγκλας.

Το πλέον ανησυχητικό, ωστόσο, πέρα τα ως άνω απαράδεκτα και ποινικά κολάσιμα, είναι ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας στο θέατρο αυτό του παραλόγου. Ανύπαρκτος έλεγχος στις εισόδους, με αποτέλεσμα να περιφέρονται τραμπουκίζοντας άτομα με ολόσωμες στολές (!!) και κουκούλες (!!!) και αρμονική συνύπαρξη των ως άνω με τους αστυνομικούς!

Με τεράστια θλίψη και αγανάκτηση, σταθήκαμε μάρτυρες οργάνων οι οποίοι ανέχονταν ύβρεις, σωματική βία και προπηλακισμούς εναντίον της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και του κ. Δημητρίου Γιαννακόπουλου, από εκατοντάδες χούλιγκανς με διαπιστεύσεις (!!!), οι οποίοι δε δίστασαν να είναι ακόμα και στα ειδησεογραφικά θεωρεία. Επιπροσθέτως, αντί οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ να ενεργήσουν με το νόμιμο τρόπο, προστατεύοντάς μας και συλλαμβάνοντας τους υπαίτιους για τα έκτροπα αυτά, «συμβούλευαν» να απομακρυνθεί ο κ. Δημήτριος Γιαννακόπουλος από το γήπεδο, ενέργεια την οποία τον ανάγκασαν να κάνει θέτοντάς τον σε κίνδυνο της ζωής του κατά το ημίχρονο!

Είναι να απορεί κανείς, αν όχι να εξανίσταται, πώς είναι δυνατόν σε μια δημοκρατική χώρα να παραβιάζεται με τέτοιο τρόπο το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου (πόσο δε μάλλον του Δημητρίου Γιαννακόπουλου ανθρώπου ο οποίος επενδύει εκατομμύρια στον ελληνικό αθλητισμό έχοντας συγχρόνως εξυγιάνει όποιον οργανισμό έχει διοικήσει) να παρακολουθήσει την ομάδα του και όλο αυτό με την έγκριση – αν όχι με την υποβοήθηση – της Ελληνικής Αστυνομίας.

Είμαστε βέβαιοι πως θα πράξετε τα δέοντα για την παραδειγματική τιμωρία των εμπλεκόμενων οργάνων και την αποφυγή παρόμοιων σκηνικών τρόμου στο μέλλον.

TO: FORTHNET MEDIA A.E.

CC: Euroleague Properties S.A.

Dear Sir/Madam,



It was with great concern and surprise that we watched-along with thousands of European viewers-your post game show regarding Olympiacos bc and our Club’s game in SEF last night, 3/3/2020.



As reasonably and in accordance to journalists’ ethics one would expect, numerous and detailed reports should have been made concerning the unprecedented acts of violence and atrocities we faced in direct connection with the above mentioned game. Hooligans in hoods with accreditations by Olympiacos bc were threatening, cursing, hitting and wandering unhindered while causing damages, as Olympiacos had precisely described on its 3/3/2020 letter. However, instead of your journalists reporting on these shocking events informing the fans and applying the basic principles of objectivity, they deliberately concealed the truth!



What is more, after our multiple attempts to persuade them to follow the basic rules of journalism, they not only ignored us, but in the end, they decided to mention only that based on our…allegations (!!!) some…incidents allegedly took place during the game!!! It is beyond logic and mainly a blatant infringement of Euroleague Regulations, bona fide and Journalism Code regarding NOVA and, as you can all understand, it is something that has to be severely punished, so that in the future such behavior not be repeated.



We expect that the people involved have already been removed by such crucial posts that they cannot (and probably do not want to) serve conscientiously.

Yours sincerely,

For Panathinaikos BSA OPAP

Vassilios. G. Parthenopoulos

General Manager