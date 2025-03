Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Sold Out ο αγώνας για την 34η αγωνιστική της Euroleague

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως το παιχνίδι του «επτάστερου» απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για την 34η και τελευταία αγωνιστική στην Euroleague θα είναι Sold Out, με τους φίλους της ομάδας να γεμίζουν τις εξέδρες του ΟΑΚΑ για μια ακόμη φορά.

Αυτό μάλιστα είναι το δέκατο Sold Out φέτος για τον Παναθηναϊκό στην Euroleague, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν η οποία θέλει να κλείσει την Regular Season με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να μπει στα play off με πλεονέκτημα έδρας, να έχει σε ένα ακόμη παιχνίδι τον κόσμο στο πλευρό της.

«Έτοιμοι για μια ακόμη επική παράσταση από τους φίλους του Παναθηναϊκού» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η «πράσινη» ΚΑΕ.





Strength in numbers: sold out games in EuroLeague’s regular season!



