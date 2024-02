Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 74-63: Ναν και Λεσόρ του έδωσαν τη νίκη στο ΟΑΚΑ αλλά όχι τη διαφορά

Μεγάλη νίκη στη «μάχη» της τετράδας στη Euroleague πήρε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ. Η Φενέρμπαχτσε του έβαλε… δύσκολα, αλλά “λύγισε” με 74-63, για την 26η αγωνιστική στη Euroleague. Ναν και Λεσόρ οι κορυφαίοι των “πρασίνων”. Το “τριφύλλι” κάλυψε για λίγο τη διαφορά της ήττας που είχε γνωρίσει στην Πόλη (ήθελε +15), αλλά δεν το κράτησε, παρά την υπερπροσπάθεια στο φινάλε. Ο Μότλεϊ προσπάθησε να κάνει τη “ζημιά” από την ομάδα του Γιασικεβίτσιους.

Έβγαλε την.. αντίδραση που ήθελε, μετά από τις ήττες που είχε σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε και πάλι χωρίς τον Κώστα Σλούκα στη σύνθεσή του, αλλά έβγαλε.. πάθος μέσα στο ΟΑΚΑ και κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 74-63.

Ναν και Λεσόρ ήταν οι παίκτες που όταν είχαν την μπάλα στα χέρια τους, ο Αταμάν ένιωθε… σιγουριά και αυτοί που ανέβασαν το ρεκόρ του “τριφυλλιού”στο 16-10, “ρίχνοντας” το ρεκόρ της ομάδας του Γιασικεβίτσιους στο 15-11.

Κορυφαίος των “πρασίνων” ήταν ο Κέντρικ Ναν με τους 23 πόντους που σημείωσε. Άξιος συμπαραστάτης με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Ματίας Λεσόρ. Σημαντική ήταν η συνεισφορά των Καλαϊτζάκη (6 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (5 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα) βοηθώντας πολύ στην άμυνα. Μεγάλο ματς για τους φιλοξενούμενους έκανε ο Τζόναθαν Μότλεϊ με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Το παιχνίδι…

Οι δυο ομάδες είχαν ένα άστοχο ξεκίνημα, με τη Φενέρμπαχτσε να έχει μάλιστα 0/4 σε προσπάθεια για τρίποντο! Ο Παναθηναϊκός απέκτησε μικρό προβάδισμα, αλλά έκανε αρκετά λάθη, δέχθηκε διαδοχικούς πόντους από τον Νουάρ και βρέθηκε να “κυνηγάει” στο σκορ (5-8). Η ομάδα του Αταμάν έδειξε να είναι προβλέψιμη στη συνέχεια, στέλνοντας την μπάλα συνέχεια στον Λεσόρ. Η είσοδος του Βιλντόσα έδωσε… ενέργεια στο “τριφύλλι”, που μείωσε στους 6 πόντους, αλλά το τρίποντο του Μπιμπέροβιτς στη λήξη της πρώτης περιόδου διαμόρφωσε το 13-21 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει μέσα από την άμυνά του. Την ίδια στιγμή, ο Καλαϊτζάκης τον βοήθησε επιθετικά, με το “τριφύλλι” να μειώνει και να φτάνει τελικά στο 25-25 με το καλάθι του Ερνανγκόμεθ. Το ματς άρχισε να… γυρίζει, με την ομάδα του Αταμάν να παίρνει πόντους μέσα από τη ρακέτα και αποκτά το προβάδισμα, έχοντας όμως πρόβλημα στη δημιουργία. Ο Ναν πήρε… μπρος και βοήθησε το “τριφύλλι” να φτάσει στο 38-30 του πρώτου μέρους.

