Ο Μάριο Χεζόνια απέρριψε την πρόταση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του, με τον ίδιο να δηλώνει πάντως “καταρρακωμένος” για το γεγονός.

Ο Κροάτης σούπερ σταρ έσπευσε να υπερασπιστεί στο twitter τη διοίκηση των “πρασίνων” για το “ναυάγιο” στις διαπραγματεύσεις τους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ίδιος αναγκάστηκε να πάρει διαφορετική επαγγελματική απόφαση. Άφησε να εννοηθεί δε ότι δεν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη τη νέα σεζόν, αφού επισήμανε ότι δεν θα αγωνιστεί ποτέ ως αντίπαλος του Τριφυλλιού.

Αρχικά ο Χεζόνια απάντησε σε φίλο του Παναθηναϊκού, αναφέροντας τα εξής: «Δεν είναι ανόητοι φίλε, είναι αληθινοί. Δεν θέλω να κατηγορήσει κανένας την ομάδα μας, τον Παναθηναϊκό.

Κατηγορήστε εμένα, νιώθω ότι τους απογοήτευσα όλους επειδή δεν μπορούσα να αποφασίσω και τώρα δεν μπορώ να επιλέξω με βάση την καρδιά μου. Δεν θα μπω ποτέ στην Ελλάδα με άλλη φανέλα και δεν θα παίξω ποτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό».

Στη συνέχεια δε έκανε και δική του ανάρτηση, γράφοντας “Κάτι παραπάνω από απογοητευμένος και καταρρακωμένος”.

They are not stupid file, they are real. I don’t want them to blame our team☘️ blame me, I feel I let everyone down because I couldn’t make decision and can’t afford to choose with my heart now. I will never enter Greece with different jersey on nor I will play against ΠAO. Ever.