Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87 Τελικό: Μεγάλο διπλό των Πειραιωτών στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 87-82 από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να “σκοτώνουν” τους “πράσινους” στο φινάλε, μετά από μία μεγάλη “μάχη”.
Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στις λεπτομέρειες σε ένα σπουδαίο ντέρμπι στη Euroleague και με κορυφαίο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ έφθασε σε μία μεγάλη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού!
Δύο άστοχα τρίποντα από τον Ναν και τέλος το ματς!
82-87 με 1/2 από τον Γουόκαπ
Βολές για τον Γουόκαπ με 15 δεύτερα για τη λήξη
Νέο κλέψιμο από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Οσμάν αστόχησε σε τρίποντο
Ο Σορτς πήγε για ένα γρήγορο καλάθι, αλλά ο Φουρνιέ έκλεψε την μπάλα, με τους διαιτητές να πηγαίνουν στο video για την κατοχή της μπάλας
Λάθος του Ντόρσεϊ τώρα σε... παγίδα των παικτών του Παναθηναϊκού
Και λάθος από τον Φαρίντ στην επίθεση του Παναθηναϊκού με 43 δευτερόλεπτα για τη λήξη
82-86 με προσωπικό καλάθι του Ντόρσεϊ
82-84 με 3/3 από τον Αμερικανό ηγέτη του Παναθηναϊκού
Τρεις βολές για τον Ναν τώρα!
79-84 με 1/2 βολές του Γάλλου σταρ του Ολυμπαικού
Εχασε και τις δύο ο Μόρις αλλά πήρε ο ίδιος το ριμπάουντ και νέες βολές τώρα για τον Φουρνιέ
Ο Σλούκας κάνει φάουλ στον Μόρις σε διεκδίκηση της μπάλας και ο Αμερικανός θα πάει ξανά στις βολές, όπου έχει 6/7
79-83 με 2/2 βολές του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό
77-83 με τρίποντο του Γκραν παίρνει... ανάσα ο Παναθηναϊκός
Πολλά τα προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ενώ στην επίθεση μοιάζει να "παλεύει" μόνος του ο Ναν
74-83 με τρίποντο του Βεζένκοφ
74-80 με τον Ναν και πάλι ο Παναθηναϊκός
72-80 με τον Μιλουτίνοφ να φθάνει τους 10 πόντους
72-78 με 2/2 βολές του Μόρις για τον Ολυμπιακό
Κέρδισε το challenge ο Αταμάν και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό!
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στο μπόνους των βολών, ενώ ο ίδιος έχει κάνει μόνο ένα φάουλ στην 4η περίοδο, γεγονός που μπορεί να παίξει ρόλο στο φινάλε της αναμέτρησης και ενώ απομένουν 4 και 47'' για τη λήξη του αγώνα.
Και λάθος στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό! Αλλά θα κάνει challenge ο Αταμάν
72-76 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
72-74 με τον Ναν να παίζει... μόνος του για τον Παναθηναϊκό
70-74 με κλέψιμο και καλάθι του Μόρις στον αιφνιδιασμό
70-72 με τον Βεζένκοφ
70-70 με τον Ναν να ισοφαρίζει το ματς για τον Παναθηναϊκό
Εμφανώς επηρεασμένος ο Αμερικανός στο πρώτο του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό
68-70 με κάρφωμα του Φαρίντ που έχει 9 πόντους
66-70 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα που ευστόχησε και στη βολή
63-70 με 1/2 βολές του Φουρνιέ
63-69 με τον Ντόρσεϊ να φθάνει τους 19 πόντους για τον Ολυμπιακό
63-67 με τον Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό
61-67 εύστοχος και στη βολή για το 6-0 του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου
61-66 με καλάθι και φάουλ του Χολ
61-64 με τρίποντο του Βεζένκοφ
Μοιρασμένο τρίτο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να "χτυπάει" στο ριμπάουντ τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρήκε λύσεις με πρωταγωνιστές τους Ναν και Οσμάν στην επίθεση, για το επιμέρους 18-18 στην προτελευταία περίοδο του αγώνα.
61-61 με 2/2 βολές του Οσμάν
59-61 με κάρφωμα του Χολ
59-59 με τον Οσμάν ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός
57-59 με 2/2 βολές του Ναν για τον Παναθηναϊκό
55-59 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
55-57 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό
53-56 με τρίποντο του Ντόρσεϊ μετά από δικό τυο επιθετικό ριμπάουντ
53-54 με κάρφωμα του Βεζένκοφ
53-52 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ, που αστόχησε στη βολή, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε το ριμπάουντ
53-50 με 3/3 βολές του Οσμάν
Ο Οσμάν κέρδισε τρεις βολές από φάουλ του Παπανικολάου στο κέντρο του γηπέδου!
50-50 με τον Οσμάν ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός
48-50 με τον Βεζένκοφ να φθάνει τους 14 πόντους
Συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις τώρα για τις 2 ομάδες
48-48 με τρίποντο του Παπανικολάου που έχει 8 πόντους
48-45 με τον Ναν να είναι πλέον ασταμάτητος και να έχει φθάσει του 19 πόντους
46-45 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
46-43 με νέο τρίποντο του Ναν
Ο Ολυμπιακός έκανε φοβερό ξεκίνημα στο ματς και προηγήθηκε ακόμη και με 17 πόντους διαφορά, αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο και μετά από σερί τριπόντων έφθασε μέχρι την ισοφάριση σε 43-43 στο ημίχρονο.
Και κλέψιμο τώρα από τον Ναν για το 43-43 με τον Ρογκαβόπουλο στον αιφνιδιασμό
41-43 με τον Ναν και πάλι ο Παναθηναϊκός
Ο Ρογκαβόπουλος έχει γίνει παράγοντας του αγώνα για τον Παναθηναϊκό, αλλά οι 12 πόντοι του Ναν ήταν αυτοί που τον "ξύπνησαν" στο δεύτερο δεκάλεπτο
39-43 με δεύτερο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
36-43 με τρίποντο του Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό
36-40 με 1/2 βολές του Γκραντ
35-40 και νέο τρίποντο από τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
32-40 "απαντάει" αμέσως ο Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό
32-37 μερ τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
29-37 με 3/4 βολές από τον Μόρις
Φάουλ στο τρίποντο έκανε ο Ναν στον Μόρις και δέχθηκε και τεχνική ποινή για... χειροκρότημα στον διαιτητή
29-34 με τον Ναν να φθάνει τους 12 πόντους για τον Παναθηναϊκό
27-34 με απίθανο φόλοου κάρφωμα του Ναν!
25-34 με τη βολή της τεχνικής ποινής από τον Βεζένκοφ
Τεχνική ποινή στον Αταμάν, που διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ στον Ναν
25-33 με 2/2 βολές του Μόρις για τον Ολυμπιακό
25-31 με νέο τρίποντο του Ναν για τον Παναθηναϊκό
22-31 με το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο ματς, από τον Ναν
19-31 με καλάθι και φάουλ του Χολ που ευστόχησε και στη βολή
19-28 με καλάθι του Οσμάν μετά από τάπα του Γιούρτσεβεν στον Νιλικίνα
17-28 με 2/2 βολές του Ναν μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός
15-28 με κάρφωμα του Γιούρτσεβεν
Ο Ολυμπιακός ήταν καυτός στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα, ξεκινώντας με 4/4 τρίποντα και... πάγωσε τον Παναθηναϊκό που είχε 0/5 και έμεινε στους 13 πόντους επιθετικά, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται στο +15 στο 10'.
13-28 με τον Σορτς να προλαβαίνει το χρονόμετρο
11-28 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
2 άστοχα τρίποντα αμαρκάριστος έχει ο Ναν για τον Παναθηναϊκό, γεγονός που δικαιολογεί και τους μόλις 11 πόντους της ομάδας του μέχρι στιγμής στο ματς
11-26 με φλότερ του Ρογκαβόπουλου
9-26 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
9-24 με κάρφωμα του Γιούρτσεβεν από ασίστ του Σλούκα
7-24 με τον Βεζένκοφ να εκμεταλλεύεται ένα λάθος του Παναθηναϊκού στο ριμπάουντ
7-22 με κάρφωμα του Οσμάν μετά από τάπα του Φαρίντ
5-22 με κλέψιμο και καλάθι του Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό
5-20 με τρίποντο του Βεζένκοφ από τα 8 μέτρα!
5-17 με τον... άχαστο Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός
5-14 με κάρφωμα του Παπανικολάου
5-12 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ που είναι ο μόνος σκόρερ του Παναθηναϊκού στο ματς
2-12 με νέο κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
2-10 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
2-7 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
2-5 με κάρφωμα του Φαρίντ το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού
0-5 με τρίποντο του Παπανικολάου
0-2 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο Telekom Center Athens
Γουόκαπ, Ντόρσει, Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ
Σορτς, Ναν, Οσμάν, Μήτογλου και Φαρίντ
Πρώτο ντέρμπι στην Ελλάδα για τον Μόρις του Ολυμπιακού
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων και σε 5 λεπτά θα έχουμε το τζάμπολ
Αποθεώθηκε ο Αταμάν κατά την είσοδό του στο παρκέ
Αντίστοιχα για τον Ολυμπιακό, οι Έβανς και Φαλ δεν υπολογίζονται σταθερά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που έχει όμως εκτός και τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ
Ο Παναθηναϊκός έχει σταθερά εκτός τον Λεσόρ με τραυματισμό, ενώ πρόβλημα έχει και ο Σαμοντούροφ, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός 12άδας
Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν
Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 12-6 στη φετινή Euroleague και με νίκη θα "πιάσει" κορυφή, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο 10-7, έχοντας και ένα ματς λιγότερο, αυτό με τη Φενέρμπαχτσε που αναβλήθηκε στο ΣΕΦ.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Euroleague