Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87 Τελικό: Μεγάλο διπλό των Πειραιωτών στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός πέρασε ξανά από την έδρα του Παναθηναϊκού στη Euroleague
Ναν εναντίον Φουρνιέ (EUROKINISSI)
Euroleague
19η αγωνιστική
82 - 87
Τελικό σκορ
Ναν εναντίον Φουρνιέ (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 87-82 από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να “σκοτώνουν” τους “πράσινους” στο φινάλε, μετά από μία μεγάλη “μάχη”.

23:26 | 02.01.2026
23:19 | 02.01.2026

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στις λεπτομέρειες σε ένα σπουδαίο ντέρμπι στη Euroleague και με κορυφαίο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ έφθασε σε μία μεγάλη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού!

23:19 | 02.01.2026
Τελικό σκορ: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87
23:19 | 02.01.2026

Δύο άστοχα τρίποντα από τον Ναν και τέλος το ματς!

23:18 | 02.01.2026

82-87 με 1/2 από τον Γουόκαπ

23:18 | 02.01.2026

Βολές για τον Γουόκαπ με 15 δεύτερα για τη λήξη

23:17 | 02.01.2026

Νέο κλέψιμο από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Οσμάν αστόχησε σε τρίποντο

23:15 | 02.01.2026
Για τον Ολυμπιακό η μπάλα! Έξαλλος ο Αταμάν!
23:14 | 02.01.2026

Ο Σορτς πήγε για ένα γρήγορο καλάθι, αλλά ο Φουρνιέ έκλεψε την μπάλα, με τους διαιτητές να πηγαίνουν στο video για την κατοχή της μπάλας

23:12 | 02.01.2026

Λάθος του Ντόρσεϊ τώρα σε... παγίδα των παικτών του Παναθηναϊκού

23:12 | 02.01.2026
Τάιμ άουτ
23:12 | 02.01.2026

Και λάθος από τον Φαρίντ στην επίθεση του Παναθηναϊκού με 43 δευτερόλεπτα για τη λήξη

23:11 | 02.01.2026

82-86 με προσωπικό καλάθι του Ντόρσεϊ

23:09 | 02.01.2026

82-84 με 3/3 από τον Αμερικανό ηγέτη του Παναθηναϊκού

23:09 | 02.01.2026

Τρεις βολές για τον Ναν τώρα!

23:08 | 02.01.2026

79-84 με 1/2 βολές του Γάλλου σταρ του Ολυμπαικού

23:08 | 02.01.2026
5 φάουλ για τον Σλούκα που αποβάλλεται από το ματς!
23:07 | 02.01.2026

Εχασε και τις δύο ο Μόρις αλλά πήρε ο ίδιος το ριμπάουντ και νέες βολές τώρα για τον Φουρνιέ

23:06 | 02.01.2026

Ο Σλούκας κάνει φάουλ στον Μόρις σε διεκδίκηση της μπάλας και ο Αμερικανός θα πάει ξανά στις βολές, όπου έχει 6/7

23:03 | 02.01.2026

79-83 με 2/2 βολές του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό

23:03 | 02.01.2026
2 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
23:02 | 02.01.2026

77-83 με τρίποντο του Γκραν παίρνει... ανάσα ο Παναθηναϊκός

23:01 | 02.01.2026

Πολλά τα προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ενώ στην επίθεση μοιάζει να "παλεύει" μόνος του ο Ναν

23:01 | 02.01.2026

74-83 με τρίποντο του Βεζένκοφ

23:01 | 02.01.2026

74-80 με τον Ναν και πάλι ο Παναθηναϊκός

22:58 | 02.01.2026

72-80 με τον Μιλουτίνοφ να φθάνει τους 10 πόντους

22:55 | 02.01.2026

72-78 με 2/2 βολές του Μόρις για τον Ολυμπιακό

22:55 | 02.01.2026

Κέρδισε το challenge ο Αταμάν και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό!

22:54 | 02.01.2026

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στο μπόνους των βολών, ενώ ο ίδιος έχει κάνει μόνο ένα φάουλ στην 4η περίοδο, γεγονός που μπορεί να παίξει ρόλο στο φινάλε της αναμέτρησης και ενώ απομένουν 4 και 47'' για τη λήξη του αγώνα.

22:53 | 02.01.2026

Και λάθος στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό! Αλλά θα κάνει challenge ο Αταμάν

22:53 | 02.01.2026

72-76 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ

22:53 | 02.01.2026
Στους 27 πόντους ο Ναν για τον Παναθηναϊκό!
22:52 | 02.01.2026

72-74 με τον Ναν να παίζει... μόνος του για τον Παναθηναϊκό

22:52 | 02.01.2026

70-74 με κλέψιμο και καλάθι του Μόρις στον αιφνιδιασμό

22:51 | 02.01.2026

70-72 με τον Βεζένκοφ

22:50 | 02.01.2026

70-70 με τον Ναν να ισοφαρίζει το ματς για τον Παναθηναϊκό

22:49 | 02.01.2026

Εμφανώς επηρεασμένος ο Αμερικανός στο πρώτο του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό

22:49 | 02.01.2026
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας μετά από λάθος του Μόρις
22:48 | 02.01.2026

68-70 με κάρφωμα του Φαρίντ που έχει 9 πόντους

22:47 | 02.01.2026

66-70 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα που ευστόχησε και στη βολή

22:47 | 02.01.2026

63-70 με 1/2 βολές του Φουρνιέ

22:44 | 02.01.2026

63-69 με τον Ντόρσεϊ να φθάνει τους 19 πόντους για τον Ολυμπιακό

22:43 | 02.01.2026

63-67 με τον Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό

22:43 | 02.01.2026

61-67 εύστοχος και στη βολή για το 6-0 του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου

22:42 | 02.01.2026

61-66 με καλάθι και φάουλ του Χολ

22:40 | 02.01.2026

61-64 με τρίποντο του Βεζένκοφ

22:39 | 02.01.2026

Μοιρασμένο τρίτο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να "χτυπάει" στο ριμπάουντ τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρήκε λύσεις με πρωταγωνιστές τους Ναν και Οσμάν στην επίθεση, για το επιμέρους 18-18 στην προτελευταία περίοδο του αγώνα.

22:38 | 02.01.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 63-63
22:37 | 02.01.2026

61-61 με 2/2 βολές του Οσμάν

22:36 | 02.01.2026

59-61 με κάρφωμα του Χολ

22:35 | 02.01.2026

59-59 με τον Οσμάν ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός

22:34 | 02.01.2026
Τάιμ άουτ
22:32 | 02.01.2026

57-59 με 2/2 βολές του Ναν για τον Παναθηναϊκό

22:31 | 02.01.2026

55-59 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

22:31 | 02.01.2026

55-57 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό

22:30 | 02.01.2026
13 επιθετικά ριμπάουντ έχει ο Ολυμπιακός!
22:30 | 02.01.2026

53-56 με τρίποντο του Ντόρσεϊ μετά από δικό τυο επιθετικό ριμπάουντ

22:30 | 02.01.2026
3 λεπτά
για το τρίτο 10λέπτο
22:27 | 02.01.2026

53-54 με κάρφωμα του Βεζένκοφ

22:27 | 02.01.2026

53-52 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ, που αστόχησε στη βολή, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε το ριμπάουντ

22:26 | 02.01.2026

53-50 με 3/3 βολές του Οσμάν

22:24 | 02.01.2026

Ο Οσμάν κέρδισε τρεις βολές από φάουλ του Παπανικολάου στο κέντρο του γηπέδου!

22:24 | 02.01.2026
22:23 | 02.01.2026
Τάιμ άουτ
22:22 | 02.01.2026

50-50 με τον Οσμάν ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός

22:21 | 02.01.2026

48-50 με τον Βεζένκοφ να φθάνει τους 14 πόντους

22:20 | 02.01.2026
6,5 λεπτά
για το τέλος του δεκαλέπτου
22:18 | 02.01.2026

Συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις τώρα για τις 2 ομάδες

22:18 | 02.01.2026

48-48 με τρίποντο του Παπανικολάου που έχει 8 πόντους

22:18 | 02.01.2026

48-45 με τον Ναν να είναι πλέον ασταμάτητος και να έχει φθάσει του 19 πόντους

22:16 | 02.01.2026

46-45 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

22:16 | 02.01.2026

46-43 με νέο τρίποντο του Ναν

22:01 | 02.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:00 | 02.01.2026

Ο Ολυμπιακός έκανε φοβερό ξεκίνημα στο ματς και προηγήθηκε ακόμη και με 17 πόντους διαφορά, αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο και μετά από σερί τριπόντων έφθασε μέχρι την ισοφάριση σε 43-43 στο ημίχρονο.

22:00 | 02.01.2026
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 43-43
21:59 | 02.01.2026

Και κλέψιμο τώρα από τον Ναν για το 43-43 με τον Ρογκαβόπουλο στον αιφνιδιασμό

21:59 | 02.01.2026

41-43 με τον Ναν και πάλι ο Παναθηναϊκός

21:58 | 02.01.2026

Ο Ρογκαβόπουλος έχει γίνει παράγοντας του αγώνα για τον Παναθηναϊκό, αλλά οι 12 πόντοι του Ναν ήταν αυτοί που τον "ξύπνησαν" στο δεύτερο δεκάλεπτο

21:58 | 02.01.2026

39-43 με δεύτερο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:57 | 02.01.2026

36-43 με τρίποντο του Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό

21:57 | 02.01.2026
2 λεπτά
για το ημίχρονο
21:56 | 02.01.2026

36-40 με 1/2 βολές του Γκραντ

21:56 | 02.01.2026

35-40 και νέο τρίποντο από τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

21:55 | 02.01.2026

32-40 "απαντάει" αμέσως ο Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό

21:55 | 02.01.2026

32-37 μερ τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:54 | 02.01.2026

29-37 με 3/4 βολές από τον Μόρις

21:52 | 02.01.2026

Φάουλ στο τρίποντο έκανε ο Ναν στον Μόρις και δέχθηκε και τεχνική ποινή για... χειροκρότημα στον διαιτητή

21:51 | 02.01.2026
Τάιμ άουτ
21:51 | 02.01.2026
3,52''
για το ημίχρονο
21:50 | 02.01.2026

29-34 με τον Ναν να φθάνει τους 12 πόντους για τον Παναθηναϊκό

21:49 | 02.01.2026

27-34 με απίθανο φόλοου κάρφωμα του Ναν!

21:49 | 02.01.2026

25-34 με τη βολή της τεχνικής ποινής από τον Βεζένκοφ

21:48 | 02.01.2026

Τεχνική ποινή στον Αταμάν, που διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ στον Ναν

21:47 | 02.01.2026

25-33 με 2/2 βολές του Μόρις για τον Ολυμπιακό

21:46 | 02.01.2026
5,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:44 | 02.01.2026

25-31 με νέο τρίποντο του Ναν για τον Παναθηναϊκό

21:44 | 02.01.2026

22-31 με το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο ματς, από τον Ναν

21:42 | 02.01.2026

19-31 με καλάθι και φάουλ του Χολ που ευστόχησε και στη βολή

21:42 | 02.01.2026

19-28 με καλάθι του Οσμάν μετά από τάπα του Γιούρτσεβεν στον Νιλικίνα

21:40 | 02.01.2026

17-28 με 2/2 βολές του Ναν μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός

21:40 | 02.01.2026

15-28 με κάρφωμα του Γιούρτσεβεν

21:39 | 02.01.2026

Ο Ολυμπιακός ήταν καυτός στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα, ξεκινώντας με 4/4 τρίποντα και... πάγωσε τον Παναθηναϊκό που είχε 0/5 και έμεινε στους 13 πόντους επιθετικά, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται στο +15 στο 10'.

21:37 | 02.01.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 13-28
21:37 | 02.01.2026

13-28 με τον Σορτς να προλαβαίνει το χρονόμετρο

21:36 | 02.01.2026

11-28 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

21:34 | 02.01.2026
35 δευτερόλεπτα
για το δεκάλεπτο
21:33 | 02.01.2026
Τάιμ άουτ
21:33 | 02.01.2026

2 άστοχα τρίποντα αμαρκάριστος έχει ο Ναν για τον Παναθηναϊκό, γεγονός που δικαιολογεί και τους μόλις 11 πόντους της ομάδας του μέχρι στιγμής στο ματς

21:32 | 02.01.2026

11-26 με φλότερ του Ρογκαβόπουλου

21:30 | 02.01.2026

9-26 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

21:30 | 02.01.2026
2 λεπτά
για το πρώτο 10λεπτο
21:29 | 02.01.2026

9-24 με κάρφωμα του Γιούρτσεβεν από ασίστ του Σλούκα

21:28 | 02.01.2026

7-24 με τον Βεζένκοφ να εκμεταλλεύεται ένα λάθος του Παναθηναϊκού στο ριμπάουντ

21:27 | 02.01.2026
0/5 τρίποντα από τον Παναθηναϊκό!
21:26 | 02.01.2026

7-22 με κάρφωμα του Οσμάν μετά από τάπα του Φαρίντ

21:26 | 02.01.2026

5-22 με κλέψιμο και καλάθι του Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό

21:24 | 02.01.2026
4/4 τρίποντα για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα!
21:23 | 02.01.2026

5-20 με τρίποντο του Βεζένκοφ από τα 8 μέτρα!

21:22 | 02.01.2026

5-17 με τον... άχαστο Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός

21:22 | 02.01.2026

5-14 με κάρφωμα του Παπανικολάου

21:21 | 02.01.2026

5-12 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ που είναι ο μόνος σκόρερ του Παναθηναϊκού στο ματς

21:21 | 02.01.2026

2-12 με νέο κάρφωμα του Μιλουτίνοφ

21:20 | 02.01.2026

2-10 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:18 | 02.01.2026

2-7 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ

21:18 | 02.01.2026

2-5 με κάρφωμα του Φαρίντ το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού

21:17 | 02.01.2026

0-5 με τρίποντο του Παπανικολάου

21:16 | 02.01.2026

0-2 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

21:15 | 02.01.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι!
21:14 | 02.01.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο Telekom Center Athens

21:14 | 02.01.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσει, Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ

21:12 | 02.01.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Ναν, Οσμάν, Μήτογλου και Φαρίντ

21:10 | 02.01.2026

Πρώτο ντέρμπι στην Ελλάδα για τον Μόρις του Ολυμπιακού

21:10 | 02.01.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων και σε 5 λεπτά θα έχουμε το τζάμπολ

21:07 | 02.01.2026

Αποθεώθηκε ο Αταμάν κατά την είσοδό του στο παρκέ

EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:06 | 02.01.2026

Αντίστοιχα για τον Ολυμπιακό, οι Έβανς και Φαλ δεν υπολογίζονται σταθερά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που έχει όμως εκτός και τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ

21:04 | 02.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει σταθερά εκτός τον Λεσόρ με τραυματισμό, ενώ πρόβλημα έχει και ο Σαμοντούροφ, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός 12άδας

21:04 | 02.01.2026

Το γήπεδο είναι κατάμεστο, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να υποδέχονται με αποδοκιμασίες τον Φουρνιέ και με τρολάρισμα τον Βεζένκοφ

Ο Φουρνιέ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Αποδοκιμασίες στον Φουρνιέ και τρολάρισμα στον Βεζένκοφ από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»
Από νωρίς ξεκίνησε το... ντέρμπι στο Telecom Center Athens
21:03 | 02.01.2026
Ο Γκραντ κόντρα στον Φουρνιέ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι 12άδες των δύο ομάδων στο ντέρμπι της Euroleague
Χωρίς εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής θα παραταχθούν οι δύο ομάδες στο Telekom Center Athens
21:03 | 02.01.2026
Οι 12άδες των δύο ομάδων


Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ

21:02 | 02.01.2026
21:01 | 02.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 12-6 στη φετινή Euroleague και με νίκη θα "πιάσει" κορυφή, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο 10-7, έχοντας και ένα ματς λιγότερο, αυτό με τη Φενέρμπαχτσε που αναβλήθηκε στο ΣΕΦ.

21:01 | 02.01.2026
21:00 | 02.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Euroleague

21:00 | 02.01.2026
