Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι 12άδες των δύο ομάδων στο ντέρμπι της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα “μονομαχήσει” σε λίγη ώρα (2/1/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague και οι προπονητές των δύο ομάδων ανακοίνωσαν τις 12άδες του.

Ο Παναθηναϊκός έχει κανονικά διαθέσιμο τον Τζέριαν Γκραντ, ενώ κανονικά βρίσκονται στη 12άδα και οι Φαρίντ, Οσμάν και Σλούκας, ενώ από την πλευρά του Ολυμπιακού, εκτός έμεινε ο Γουόρντ, όπως και ο ΜακΚίσικ.

Οι 12άδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ