Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Αποδοκιμασίες στον Φουρνιέ και τρολάρισμα στον Βεζένκοφ από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (2/1/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague και η είσοδος των Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ στο παρκέ, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους οπαδούς του “τριφυλλιού”.

Ο Εβάν Φουρνιέ αποτέλεσε… κόκκινο πανί για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, που φώναξαν σύνθημα εναντίον του Γάλλου γκαρντ του Ολυμπιακού, ενώ λίγο αργότερα… τρόλαραν τον Σάσα Βεζένκοφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των Πειραιωτών πήγε στη γραμμή για να εκτελέσει βολές στο ζέσταμα και ο κόσμος στις κερκίδες πανηγύριζε σε κάθε εύστοχη προσπάθεια του ηγέτη της ομάδας του Μπαρτζώκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ή μπήκε το αγαπημένο του κομμάτι ή «γούσταρε» ο Εβάν Φουρνιέ με την υποδοχή που του επεφύλασσαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού#olegr #paobc #olympiacosbc #fournier pic.twitter.com/TOfLcuq6aa — Ole.gr (@Olegr470656) January 2, 2026

Το ματς είναι sold out στο Telekom Center Athens.