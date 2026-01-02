Συμβαίνει τώρα:
Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Αποδοκιμασίες στον Φουρνιέ και τρολάρισμα στον Βεζένκοφ από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»

Από νωρίς ξεκίνησε το... ντέρμπι στο Telecom Center Athens
Ο Φουρνιέ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Φουρνιέ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (2/1/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague και η είσοδος των Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ στο παρκέ, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους οπαδούς του “τριφυλλιού”.

Ο Εβάν Φουρνιέ αποτέλεσε… κόκκινο πανί για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, που φώναξαν σύνθημα εναντίον του Γάλλου γκαρντ του Ολυμπιακού, ενώ λίγο αργότερα… τρόλαραν τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των Πειραιωτών πήγε στη γραμμή για να εκτελέσει βολές στο ζέσταμα και ο κόσμος στις κερκίδες πανηγύριζε σε κάθε εύστοχη προσπάθεια του ηγέτη της ομάδας του Μπαρτζώκα.

Το ματς είναι sold out στο Telekom Center Athens.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
142
118
96
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo