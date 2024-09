Παναθηναϊκός: Τα νούμερα στις φανέλες των ποδοσφαιριστών του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε μία φωτογραφία στα social media, που δείχνει τα νούμερα που έχουν επιλέξει οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ντιέγκο Αλόνσο για τις φανέλες τους στη σεζόν 2024-25.

Το ρόστερ της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει 31 ποδοσφαιριστές, αν και κάποιοι γίνεται προσπάθεια να αποχωρήσουν, μεταξύ των οποίων οι Βέρμπιτς και Βιλένα.

Στη σχετική φωτογραφία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός εμφανίζονται πάντως οι φανέλες όλων των ποδοσφαιριστών, με το νούμερο που έχει ο κάθε ένας από αυτούς, στην ομάδα του Αλόνσο.

1: Λοντίγκιν

2: Βαγιαννίδης

3: Μαξ

4: Πέρεθ

5: Σένκεφελντ

6: Ζέκα

7: Ιωαννίδης

8: Ουναΐ

9: Σπόραρ

10: Τετέ

11: Μπακασέτας

14: Πάλμερ-Μπράουν

15: Ίνγκασον

16: Τσέριν

17: Μαντσίνι

18: Λημνιός

20: Μαξίμοβιτς

21: Γεντβάι

23: Μάγκνουσον

25: Μλαντένοβιτς

27: Κώτσιρας

28: Πελίστρι

29: Γερεμέγεφ

31: Τζούρισιτς

32: Μπάλντοκ

44: Νίκας

52: Βιλένα

55: Αράο

69: Ντραγκόφσκι

77: Βέρμπιτς

81: Λίλο

Official squad numbers for the 24/25 season ☘️#Panathinaikos #paofc pic.twitter.com/yKmiUarfsm