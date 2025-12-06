Παναθηναϊκός – Βαλένθια ανάλυση: Τα 17 λάθη ανέδειξαν τα προβλήματα του «τριφυλλιού» και έφεραν την ήττα στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός “λύγισε” μετά από τέσσερις νίκες στη Euroleague, με το 89-79 από τη Βαλένθια στη 14η αγωνιστική, να βάζει τέλος στο σερί του και να αναδεικνύει τα προβλήματα του “τριφυλλιού”.

Για μία ακόμη φορά, ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες στη Euroleague, αλλά η Βαλένθια δεν του επέτρεψε να… κλέψει μία νέα νίκη, παρότι συνεχίστηκε το παρατεταμένο φορμάρισμα των Σλούκα και Ναν.

Οι δύο κορυφαίοι παίκτες του “τριφυλλιού” είχαν 35 πόντους και ο Σορτς πρόσθεσε άλλους 19, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ούτε να… διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε του αγώνα με τις “νυχτερίδες”, με πολλές λανθασμένες αποφάσεις στα τελευταία λεπτά.

Ο «κούκος» Φαρίντ δεν έφερε ξανά την… Άνοιξη

Ο Παναθηναϊκός χτύπησε… φλέβα χρυσού με την απόκτηση του Φαρίντ το Νοέμβριο και ο Αμερικανός ήταν κομβικός στις 4 σερί νίκες της ομάδας του στη Euroleague, αλλά το πρώτο κακό του παιχνίδι στη διοργάνωση, ανέδειξε τη… γύμνια του “τριφυλλιού” στους ψηλούς.

Ο Γιούρτσεβεν επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, αλλά με ένα νέο πρόβλημα, δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του και ο Φαρίντ “πάλευε” ξανά μόνος του κόντρα στα… θηρία. Η Βαλένθια “χτύπησε” τον Αμερικανό σέντερ και τον Παναθηναϊκό στο ριμπάουντ και τον οδήγησε στο χειρότερο παιχνίδι με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, έχοντας -5 στην αξιολόγηση του αγώνα.

Ο Φαρίντ χρεώθηκε με φάουλ από νωρίς, αλλά δεν μπόρεσε και να βοηθήσει περισσότερο, με τον Παναθηναϊκό να θυμίζει γιατί είχε βρεθεί σε κρίση νωρίτερα στη σεζόν. Με τους Χολμς και Λεσόρ εκτός με τραυματισμό, η ομάδα του Αταμάν έχει ελάχιστες λύσεις στους σέντερ και στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνι, γεγονός που ήταν… μοιραίο στον αγώνα με τη Βαλένθια.

Τα 17 λάθη έφεραν την ήττα του Παναθηναϊκού

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βαλένθια ήταν τα 17 λάθη του. Με τον Μήτογλου να δίνει λύσεις ως “5άρι”, οι “πράσινοι” θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την ήττα, αλλά μία σειρά από λανθασμένες αποφάσεις του, έφεραν το αρνητικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με το σκορ στο 62-61 υπέρ της ισπανικής ομάδας, ο Παναθηναϊκός είχε την τελευταία επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά κατάφερε να πάει στη διακοπή στο -4, δεχόμενος αμαρκάριστο ελεύθερο τρίποντο στη λήξη του χρόνου. Οι “πράσινοι” είχαν πολλά προβλήματα στις γρήγορες επιθέσεις των “νυχτερίδων”, χάνοντας έτσι και την… ηρεμία στις αποφάσεις τους.

Με τον ίδιο τρόπο μπήκε τέλος και σε μία ακόμη αντεπίθεσή τους στην τελευταία περίοδο, με τον Τόμπσον να πετυχαίνει έμμεσο τρίποντο “μαχαιριά” στον αιφνιδιασμό, μετά από καλάθι του Παναθηναϊκού, ο οποίος “χάρισε” την μπάλα και σε δύο επαναφορές σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Κάπως έτσι ήρθε η πρώτη ήττα μετά από τέσσερις νίκες για την ομάδα του Αταμάν και χτύπησε το… καμπανάκι ενόψει της συνέχειας στη Euroleague.