Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89: «Άλωσαν» το ΟΑΚΑ και έβαλαν τέλος στο σερί των «πρασίνων» στη Euroleague οι Ισπανοί

Ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά λάθη κόντρα στη Βαλένθια και γνώρισε την ήττα με 89-79 στο Telecom Center Athens για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με τους Ισπανούς να βάζουν τέλος σε σερί τεσσάρων νικών για τους “πράσινους”.

Ένα τραγικό τρίτο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και το άσχημο ξεκίνημα στην 4η περίοδο, επέτρεψαν στη Βαλένθια να “αλώσει” το Telecom Center Athens και να “πιάσει” τους “πράσινους” στην κατάταξη της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ήττα του “τριφυλλιού” έριξε την ομάδα του Αταμάν από την κορυφή και οι δύο ομάδες έχουν πλέον 9 νίκες και 5 ήττες στο πρώτο “κομμάτι” της σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ματς και η Βαλένθια προηγήθηκε με 8-3, αλλά στη συνέχεια ο Κέντρικ Ναν βγήκε μπροστά και με 9 δικούς του πόντους, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Οι “πράσινοι” βρήκαν λύσεις και με τον Σορτς στην επίθεσή τους, για να αντισταθούν στη μείωση του σκορ από τις “νυχτερίδες” και να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, με το υπέρ τους 22-19.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός άνοιξε πάλι τη διαφορά, αλλά ένα 9-0 σερί από τη Βαλένθια, της έδωσε ξανά το προβάδισμα στο ματς. Οι “πράσινοι” αντέδρασαν όμως και πάλι, με τον Κώστα Σλούκα να τους οδηγεί σε νέα ανατροπή του σκορ, με 5 σερί πόντους και μία ασίστ για τρίποντο του Σορτς. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε μάλιστα και την άμυνά της στο τέλος του πρώτου μέρους, για να προηγηθεί με 44-38 στο ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός… ξεχάστηκε στα αποδυτήρια και η Βαλένθια “έτρεξε” ένα νέο σερί 9-0 για να βρεθεί ξανά μπροστά στο σκορ. Ο Αταμάν πήρε τάιμ άουτ έξαλλος και η ομάδα του “ξύπνησε” στη συνέχεια με πρωταγωνιστή τον Κώστα Σλούκα, αλλά δεν κατάφερε να φθάσει σε νέο δικό της προβάδισμα. Με μία τραγική τελευταία επίθεση μάλιστα, έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με 61-65 υπέρ των Ισπανών, που πέτυχαν buzzer beater τρίποντο στο 30′.

Το άσχημο φινάλε στην 3η περίοδο φάνηκε να επηρεάζει μάλιστα τον Παναθηναϊκό, αφού ξεκίνησε με σωρεία λαθών το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και η Βαλένθια βρέθηκε για πρώτη φορά στο +10 (75-65), εφτά λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Ακολούθησε ένα μικρό “ξέσπασμα” του “τριφυλλιού”, καθώς με “όπλο” την άμυνά του μείωσε στους 3 πόντους τη διαφορά, αλλά ένα καλάθι και φάουλ του Τόμπσον “έκοψε” το ρυθμό του.

Ο Παναθηναϊκός έχασε κρίσιμα ριμπάουντ στο τέλος και η Βαλένθια πέτυχε μεγάλα σουτ, για να φθάσει έτσι στη νίκη με 89-79, μετά και από ένα αντιαθλητικό του Ναν που έβαλε οριστικό τέλος στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 18 (5/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 12 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρογκαβόπουλος (0/3 τρίποντα), Γκραντ 4 (1/2 τρίποντα, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα), Ναν 23 (8/12 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 λάθη), Φαρίντ 2 (3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Ερνανγκόμεθ 6 (8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Μήτογλου 12 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 λάθη), Γιούρτσεβεν 1 (5 ριμπάουντ)

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 12 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη)), Τέιλορ 18 (4/10 τρίποντα, 3 λάθη), Πουέρτο 3, Ρόβερς 8 (2), Πραντίγια 5 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Ντε Λαρέα 4 (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθθη), Μουρ 9 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Σακό 4, Τόμπσον 19 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κοστέλο 3 (1/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ),, Σίμα 4