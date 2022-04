Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Γαλλία, αλλά ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα πρέπει ήδη να θεωρείται παρελθόν από τη θέση του προπονητή, ενόψει του καλοκαιριού.

Η διοίκηση των Παριζιάνων δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη από το νέο αποκλεισμό στο Champions League, αλλά και από τις σχέσεις του με τους παίκτες, ενώ ο ίδιος έχει αρκετές προτάσεις από κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Ως εκ τούτου, τα γαλλικά ΜΜΕ θεωρούν δεδομένο το “διαζύγιο” του Ποτσετίνο με την Παρί Σεν Ζερμέν και αναφέρουν ότι ο Αντόνιο Κόντε πρότεινε τον εαυτό του ως πιθανό αντικαταστάτη του Αργεντινού τεχνικού. Πριν βρουν τον επόμενο προπονητή τους πάντως, οι Παριζιάνοι θα πρέπει να καταβάλλουν 15 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση στον πρώην τεχνικό της Τότεναμ.

