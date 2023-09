Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, Πάτρικ Γιανγκ, συνεχίζει να κάνει τη δική του προσπάθεια, για να σταθεί και πάλι στα πόδια του, μετά το τροχαίο που ενεπλάκη πριν καιρό και που παραλίγο να του στερήσει τη ζωή.

Δεν τα παρατάει. Δεν απογοητεύεται. Ο Πάτρικ Γιάνγκ συνεχίσει την προσωπική του προσπάθεια, εκφράζει την αισιοδοξία του για ένα καλύτερο μέλλον και παράλληλα δίνει κουράγιο σε όσους το χρειάζονται.

«Σήμερα είναι η 100η μέρα στο νοσοκομείο. Το φως είναι στο τέλος του τούνελ. Δεν μπορώ ποτέ να επιστρέψω στο να είμαι ο ίδιος άνθρωπος.

Ποτέ μην τα παρατάς. Ποτέ μην σταματάς να πιστεύεις. Ποτέ μην σταματάς να προσεύχεσαι. Ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει όπου κι αν είσαι, δεν χρειάζεται να είσαι δυνατός. Αγκαλιάστε την αδυναμία, παραιτήσου από τον έλεγχο», ανέφερε ο Αμερικανός σε ανάρτησή του.

Today is day 100 in the hospital. The light is at the end of the tunnel. I can never go back to being the same person. Never give up never stop believing never stop praying. God can use you wherever you are you don’t need to be strong. Embrace, weakness, relinquish control.