Ο διεθνής με την εθνική Ομάν, Μουκχαλέντ Αλ-Ραγκάντι πέθανε στα 29 του χρόνια καταρρέοντας ενώ έκανε προθέρμανση.

Ο 29χρονος αμυντικός της Μουσκάτ, Μουκχαλέντ Αλ-Ραγκάντι πέθανε ξαφνικά βυθίζοντας στο πένθος το ασιατικό ποδόσφαιρο. Ο διεθνής με την εθνική Ομάν φέρεται να υπέστη καρδιακό επεισόδιο την τετάρτη (22/12) πριν από την αναμέτρηση της ομάδας του στο πρωτάθλημα με την Σουβαϊγκ. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η Μουσκάτ ανακοίνωσε την είδηση ​​του θανάτου του Αλ Ρακάντι με ανάρτηση στο Twitter όπου αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Ζητάμε από τον Θεό να τον ελεήσει. Στον Θεό ανήκουμε και στον Θεό θα επιστρέψουμε».

Muscat Player Mukhaled Al-Raqadi Passes Away..#Oman Muscat FC player Mukhaled Al-Raqadi died after being taken to hospital after falling while warming up before the start of his team’s match with Al-Suwaiq FC today in the 6th round of the Omantel Football League. pic.twitter.com/TdEKk3fElU