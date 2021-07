Θρήνος στην ομάδα του Άγιαξ, για το θάνατο του παίκτη της ομάδας Νέων του «Αίαντα», Νόα Γκέσερ. Πέθανε μαζί με τον αδερφό του.

Ο Άγιαξ και το… ποδόσφαιρο στην Ολλανδία θρηνούν για το «χαμό» του Νόα Γκέσερ. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων του «Αίαντα» έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην περιοχή Ίσελστεϊν..

Το τραγικό περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής (30.07.2021) και όπως αναφέρεται από τα Μέσα στην Ολλανδία, στο αυτοκίνητο επέβαινε ο νεαρός παίκτης του Άγιαξ αλλά και ο αδερφός του. Και οι δυο έχασαν τη ζωή τους.

16 year old Ajax youth player Noah Gesser and his brother were involved in a car accident last night which they both didn’t survive. Awful news… My thoughts go out to his family & friends… pic.twitter.com/YdFiMhkXo8

Tragic news from Netherlands as 16-year-old Ajax talent Noah Gesser and his brother were killed in a car accident on Friday. Our thoughts go out to his family and friends at this horrendous time. pic.twitter.com/6C1rfwRdxg