Σε πένθος το ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά την είδηση ότι πέθανε σε ηλικία 78 ετών μία θρυλική μορφή του αθλήματος, ο πρώην προπονητής και του ΠΑΟΚ, Πέταρ Σκάνσι.

Ο Κροάτης υπήρξε κορυφαίος παίκτης στα νιάτα του, αλλά έκανε και τεράστια καριέρα στους πάγκους, αποτελώντας τεχνικό της ιστορικής Γιουγκοπλάστικα από το 1973 έως το 1978, αλλά και της Εθνικής Ομάδας της χώρας του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης, όπου και έφθασε μέχρι τον τελικό για να ηττηθεί από την Dream Team των ΗΠΑ.

Ο Σκάνσι είχε κάνει όμως ένα πέρασμα και από την Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τον ΠΑΟΚ του Μπάνε Πρέλεβιτς, τη στο πρώτο μισό της σεζόν 1999-2000, χωρίς όμως να “στεριώσει” στον πάγκο του.

