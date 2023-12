Ο Τζορτζ ΜακΓκίνις πέθανε σε ηλικία σε 73 ετών, με τον Hall of Famer του ΝΒΑ να έχει υποστεί ανακοπή τις τελευταίες ημέρες και να διακομίζεται σε νοσοκομείο.

Ο Τζορτζ ΜακΓκίνις «έφυγε» από την ζωή στα 73 του χρόνια, με τον Hall of Famer του ΝΒΑ, βρισκόταν εδώ και αρκετό καιρό στο νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί ανακοπή στο σπίτι του, με τον ίδιο να μην καταφέρνει να βγει νικητής από την μάχη που έδινε.

Ο ΜακΓκίνις αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Ιντιάνα Πέισερς, Φιλαδέλφεια Σίξερς και Ντένβερ Νάγκετς, έχοντας δυο πρωταθλήματα(1972 και 1973).

Συνολικά ο ίδιος αγωνίστηκε σε 842 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, έχοντας μέσο όρο 20.2 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ.

Μάλιστα ο ΜακΓκίνις τον Σεπτέμβριο του 2017 τιμήθηκε με τον τίτλο του Hall of Famer στο ΝΒΑ.

George McGinnis was a Hall of Famer on and off the court, earning several accolades during an ABA-NBA career that spanned a decade.



He joined our team in the mid-70s and proved to be an incredible force alongside Julius Erving – the duo leading our team to a 1977 NBA Finals… pic.twitter.com/EtGGJY8Vwx