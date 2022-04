Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ από την είδηση ότι πέθανε σε ηλικία 57 ετών από ανακοπή καρδιάς, ο Ζόραν Σρετένοβιτς, ο οποίος και έχει γράψει με “χρυσά γράμματα” το όνομά του στο άθλημα.

Ο Σέρβος είχε αποτελέσει μέλος της θρυλικής Γιουγκομπλάστιγκα που κατέκτησε τρεις φορές τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης σε μία πενταετία (1986-91), ενώ κατέκτησε και δύο χρυσά μετάλλια με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας στα Ευρωμπάσκετ του 1991 και του 1995.

Το θάνατο του Σρετένοβιτς έκανε γνωστό η Αδριατική Λίγκα, η οποία και ανακοίνωσε ότι θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, στα παιχνίδια για τα ημιτελικά του U19 της διοργάνωσης.

Αφού τελείωσε την καριέρα του, ο Σέρβος αποφάσισε να παραμείνει στο μπάσκετ και να ασχοληθεί με την προπονητική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε αρκετούς βαλκανικούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Μπουντούτσνοστ, Χέμοφαρμ, Ιγκόκεα, Βοϊβοντίνα, κ.ά.

The ABA family is deeply saddened to hear that three-time European club champion Zoran Sretenović has passed away at the age of 57.



Both games of U19 #ABAFutureStars Semi-Finals will start with a moment of silence in honour of Zoran Sretenović.



More at: https://t.co/iOmViheaqc pic.twitter.com/2YXyBTXRW4