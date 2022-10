Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε επίδειξη δύναμης στο τοπικό ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με “τρομερό” ξανά τον Έρλινγκ Χάαλαντ, πήρε μία επιβλητική νίκη με 6-3. Το απόλυτο viral όμως «έσκασε» λίγη ώρα μετά το τέλος του ντέρμπι…

Παρά τις μοναδικές φάσεις ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, την παράσταση στα social media κατάφερε να κλέψει ένας πιτσιρικάς που πήγε να παρακολουθήσει το ντέρμπι. Ο νεαρός – μάλλον κάπως αναποφάσιστος – φίλαθλος απεικονίστηκε στην ίδια θέση στις εξέδρες του «Etihad» στο πρώτο ημίχρονο να φοράει φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων και στο δεύτερο ημίχρονο ζακέτα με κασκόλ της Σίτι!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν ήταν λίγοι που παρατήρησαν την… αλλαγή εμφάνισης του νεαρού ανάμεσα στα δύο ημίχρονα και έγινε χαμός στο twitter από σχόλια.

Before kick off and 7 min after kick off pic.twitter.com/oMzeJugP5A