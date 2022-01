Ο Μίκαελ Σουμάχερ γεννήθηκε σαν σήμερα στις 3 Ιανουαρίου του 1969 και με αφορμή τα γενέθλιά του, τα social media γέμισαν με ευχές και αναμνήσεις από τον θρύλο της Formula 1.

Ο άλλοτε κορυφαίος πιλότος της Ferrari και επτάκις πρωταθλητής κόσμου βρίσκεται τα τελευταία 8 χρόνια καθηλωμένος στο σπίτι του, μετά το φρικτό ατύχημα που είχε κάνοντας σκι στις Άλπεις (στις 29 Δεκεμβρίου του 2013).

Έκτοτε δεν έχει κάνει την παραμικρή εμφάνιση, ενώ και η οικογένειά του είναι ιδιαίτερα φειδωλή για την κατάσταση της υγείας του. Με αφορμή τα 53 γενέθλιά του όμως, ο Σουμάχερ επανήλθε στο προσκήνιο, με κανέναν να μην ξεχνάει την τεράστια καριέρα του Γερμανού πιλότου.

A giant of our sport 🏆 Take a look at Michael Schumacher’s incredible stats with @ScuderiaFerrari ⤵️ #essereFerrari 🔴 @schumacher pic.twitter.com/Fgo4QPe8FS

Happy birthday Mikel! On this special day we celebrate a great #F1 legend and dear friend. Michael @schumacher you continue to be an inspiration to all of us. My love to you on this birthday anniversary. #MichaelSchumacher #TeamMichael pic.twitter.com/Xp0w3lY7JQ