Ο Μπέιλ το… διασκεδάζει με τη γιούχα των οπαδών της Ρεάλ! video

Έχει προκαλέσει την οργή των φίλων της Ρεάλ, τόσο με την αγωνιστική του εικόνα, όσο και με την συμπεριφορά του, πανηγυρίζοντας την πρόκριση της Ουαλίας στο Euro 2020 με πανό που έγραφε: “Ουαλία, γκολφ, Μαδρίτη. Με αυτή τη σειρά”. Ο Γκάρεθ Μπέιλ κατάφερε να γίνει μισητός στους οπαδούς των “μερένγκες”.

Παρά το γεγονός πως στο ξεκίνημα της σεζόν τον άφηνε να… ζεσταίνει τον πάγκο την Ρεάλ, ο Ζινεντίν Ζιντάν χρησιμοποιεί τον Ουαλό επιθετικό στα τελευταία παιχνίδια της “Βασίλισσας”, με τους φίλους της ομάδας όμως να τον γιουχάρουν έντονα.

Από το “ζέσταμα”, πριν μπει σαν αλλαγή στο ματς, μέχρι τη στιγμή που έχει την μπάλα στην κατοχή του, ο Μπέιλ ακούει τον κόσμο της Ρεάλ να τον “κράζει”.

Ο Ουαλός όμως φαίνεται πως έχει συμφιλιωθεί με αυτή την κατάσταση, πιθανότατα σκέφτεται τον επόμενο σταθμό της καριέρας ου και το… μηνιάτικο που παίρνει άκοπα και το διασκεδάζει, ακούγοντας τον κόσμο της Ρεάλ.

Αυτό άλλωστε φαίνεται και στο video που ήρθε στην επιφάνεια, από τα πρόσφατα εντός έδρας ματς των Μαδριλένων. Ο Μπέιλ εμφανίζεται να σηκώνεται από τον πάγκο για “ζέσταμα”, και να χαμογελά, ακούγοντας τη γιούχα και τ;α σφυρίγματα των οπαδών!

Το “γυαλί” αυτό δεν έχει απλά ραγίσει! Ο αέρας έχει… σκορπίσει εδώ και καιρό τα κομμάτια του.

Gareth Bale getting booed by Madrid fans whilst he’s warming up. What does he do? Just smiles and carries on. Shithousery scales well and truly broken. pic.twitter.com/79x69dO1FM

— Ball Street (@BallStreet) December 2, 2019