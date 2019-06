Σε μία ημέρα που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ετοιμαζόταν για τη γιορτή του Champions League και τον τελικό ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Τότεναμ, η είδηση του θανάτου του Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες ήρθε να επισκιάσει τα πάντα.

Ολόκληρος ο κόσμος έχει πέσει σε πένθος για έναν από τους πιο γνωστούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές της τελευταίας 20ετίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του ξαφνικά, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Στα social media το γεγονός αποτελεί το κορυφαίο θέμα, με τα συλλυπητήρια για τον Ρέγες να καταφθάνουν διαρκώς από ολόκληρη την κοινωνία του ποδοσφαίρου.

Jose, who was part of the Invincibles team, was a hugely popular figure at our club and will always hold a special place in our hearts.

Our thoughts are with all his family, friends and team-mates.https://t.co/NQgrRcvrPS

— Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019