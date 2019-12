Τι έκανες ρε Κριστιάνο! Γκολ με άλμα στα 2,56 μέτρα ο Ρονάλντο – video

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το νικητήριο γκολ της Γιουβέντους, στο εκτός έδρας 2-1 επί της Σαμπντόρια, αφήνοντας τον ποδοσφαιρικό πλανήτη άφωνο!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήδηξε στο… Θεό για να κερδίσει η Γιουβέντους! video

Την ώρα που το clasico έμενε στο 0-0, ο Πορτογάλος επιθετικός της Γιουβέντους πέτυχε ένα συγκλονιστικό γκολ, πιάνοντας μια απίστευτη κεφαλιά! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήδηξε σχεδόν 70 εκατοστά πάνω από το έδαφος!

Ο “CR7” στάθηκε για 1,5 δευτερόλεπτο στον αέρα και σηκώθηκε στα 2 μέτρα και 56 εκατοστά για να πιάσει την κεφαλιά και να σκοράρει. Να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο του 2018 ο Πορτογάλος επιθετικός είχε πετύχει ένα συγκλονιστικό γκολ (με ψαλιδάκι) κατά της Γιουβέντους, σαν παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας άλμα στα 2,23 μέτρα!

