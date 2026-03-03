Αθλητικά

Πόλεμος στο Ιράν: Ο βολεϊμπολίστας Εστράδα εγκλωβίστηκε στα σύνορα με Τουρκία – «Δεν το εύχομαι ούτε στον χειρότερο εχθρό μου»

Κραυγή αγωνίας από τον Κουβανό αθλητή που αγωνιζόταν στο Ιράν
Ο Λουίς Ελιάν Εστράδα, ο οποίος έπαιζε βόλεϊ στο πρωτάθλημα του Ιράν, εγκλωβίστηκε στο Kapıköy, που είναι στα σύνορα με την Τουρκία.

Με ένα βίντεο που πόσταρε στα social media, ο Κουβανός βολεϊμπολίστας ζήτησε βοήθεια για να φύγει από τα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στα αγγλικά αλλά και στην γλώσσα της χώρας του (ισπανικά), ο Εστράδα ανέφερε: «Ορκίζομαι στον Θεό δεν μπορούσα να σκεφτώ ποτέ στην ζωή μου ότι θα κατέληγα σε μία τέτοια κατάσταση. Δεν μπορώ να περάσω στην Τουρκία χωρίς visa και δεν μπορώ να πάω πίσω στο Ιράν διότι το διαβατήριό μου έχει σφραγιστεί στην λογική ότι έχω αποχωρήσει. Οπότε επισήμως είναι σαν να έφυγα.

Ωστόσο ο team manager του συλλόγου μου και ένας συνεργάτης μου σε δουλειά που έχουμε μαζί μου είπαν να δοκιμάσω γιατί δεν έχω τίποτα να χάσω. Σήμερα κοιμάμαι στην καρέκλα. Δεν έχω κοιμηθεί εδώ και 24 ώρες. Ταξίδεψα με αμάξι για πάνω από 20 ώρες. Έφαγα μόνο κάτι μακαρόνια και ήπια τσάι. Επικοινώνησα με την Πρεσβεία της Κούβας στο Ιράν αλλά και στην Τουρκία, όπου είμαι τώρα.

Θέλω απλά ένα γράμμα από την Πρεσβεία της Κούβας προς τις 2 χώρες που να λέει να με αφήσουν να φύγω με το διαβατήριό μου και ότι αυτός ο άνθρωπος φεύγει από την εμπόλεμη κατάσταση στο Ιράν. Δεν υπήρχε καν διαδίκτυο στο Ιράν, οπότε δεν μπορούσα να πάρω ταξιδιωτική visa. Δείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια μου. Κανείς δεν το αξίζει αυτό. Δεν το εύχομαι ούτε στον χειρότερο εχθρό μου». 

