O άλλοτε ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Λεμεσού, Λιόρ Ασουλίν, βρέθηκε τελικά νεκρός μετά από επίθεση μελών της «Χαμάς» κατά τη διάρκεια πάρτι που είχε διοργανώσει για τα 43α του γενέθλια.

Ο Ασουλίν έγινε γνωστό ότι αγνοείτο, μετά από έκκληση της αδερφής του για να βρεθεί, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, έπεσε νεκρός από τον πόλεμο στην περιοχή.

Ο 43χρονος παλαίμαχος επιθετικός είχε αγωνιστεί σε πολλές ομάδες της πατρίδας του, μεταξύ των οποίων και οι Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ ο μοναδικός του “σταθμός” εκτός Ισραήλ ήταν ο Απόλλων Λεμεσού, στον οποίο βρέθηκε για λίγους μήνες το 2008.

🚨BREAKING: Famous Israeli Footballer, Lior Asulin, was killed at the desert rave party that was attacked by Hamas paratroopers yesterday morning.



Source: Ynet pic.twitter.com/g9YZb0vlKz