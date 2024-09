Πορτογαλία: Θα φυτευτούν 200 δέντρα για κάθε γκολ της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

H ομοσπονδία της Πορτογαλίας πήρε μια όμορφη πρωτοβουλία, καθώς για κάθε γκολ που θα σημειώνεται στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα φυτευτούν 200 δέντρα, λίγες ημέρες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές από τις οποίες κάηκαν περισσότερα από 1.000.000 στρέμματα.

Η Πορτογαλία δοκιμάζεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι φονικές πυρκαγιές έχουν πλήξη την χώρα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 7 θάνατοι, ενώ οι ζημιές είναι τεράστιες. Κάπως έτσι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας με απόφαση της, ανακοίνωσε ότι θα φυτευτούν 200 δέντρα για κάθε γκολ που θα σημειωθεί στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, πριν από την έναρξη των παιχνιδιών, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ ένα πυροσβεστικό κράνος θα είναι τοποθετημένο στο κέντρο του γηπέδου, με τους αρχηγούς των ομάδων να μπαίνουν στο γήπεδο φορώντας στολές πυροσβέστη.

Liga Portugal have pledged to plant 200 trees in the country for every goal scored in Primeira Liga, the top-flight of Portuguese football, on matchday six.



It comes after wildfires swept across Portugal in recent days with seven confirmed deaths, including three firefighters.