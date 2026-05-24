Premier League: Σώθηκε η Τότεναμ, υποβιβάστηκε στην Championship η Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου

Η Τότεναμ κέρδισε 1-0 την Έβερτον στην τελευταία αγωνιστική της Premier League και εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία με τη Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου να υποβιβάζεται στην Championship.

Ο Παλίνια χάρισε τη νίκη στην Τότεναμ με γκολ στο 43′ και ουσιαστικά της εξασφάλισε την παραμονή στην Premier League, την ίδια ώρα που η Γουέστ Χαμ κέρδισε 3-0 τη Λιντς, όμως περίμενε ήττα των «σπερς» για να σωθεί, κάτι που δεν συνέβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λίβερπουλ τερμάτισε πέμπτη και και θα είναι στο Champions League της νέας σεζόν. Η Άστον Βίλα κέρδισε την Σίτι στο αντίο του Γκουαρντιόλα και έφερε τον Ολυμπιακό στον 3ο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο Europa League θα παίξουν οι Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ, ενώ στα πλέι οφ του Conference League θα είναι η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα. Εκτός Ευρώπης έμεινε η Τσέλσι, που ολοκλήρωσε στην 10η θέση την απογοητευτική σεζόν της στην Αγγλία.

Τα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής της Premier League

Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα 1-2

Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-3

Φούλαμ – Νιούκαστλ 2-0

Τότεναμ – Έβερτον 1-0

Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ 1-1

Μπέρνλι – Γουλβς 1-1

Νότιγχαμ – Μπόρνμουθ 1-1

Γουέστ Χαμ – Λιντς 3-0

Σάντερλαντ – Τσέλσι 2-1

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ 1-2