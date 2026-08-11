Πρόγραμμα NBA: Πρεμιέρα με Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια Σίξερς στη σεζόν – Κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς οι Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το NBA έδωσε μία πρώτη… γεύση από το πρόγραμμα της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα, ανακοινώνοντας τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, αλλά και τους αγώνες των Χριστουγέννων, στους οποίους θα επανέλθει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Μαϊάμι Χιτ.

Η μετεγγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ τον έχει επαναφέρει στο προσκήνιο του NBA και έτσι μετά από μία κενή σεζόν, φέτος θα αγωνιστεί ξανά την ημέρα των Χριστουγέννων, αντιμετωπίζοντας τους Μπόστον Σέλτικς.

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Όσον αφορά την πρεμιέρα της σεζόν, την αυλαία θα ανοίξουν οι πρωταθλητές του NBA, Νιου Γιορκ Νικς, αντιμετωπίζοντας τη νέα ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς, Φιλαδέλφεια Σίξερς, ενώ οι Μαϊάμι Χιτ του Greek Freak θα παίξουν μία ημέρα αργότερα, κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν 2026-27

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Νιου Γιορκ Νικς, 02:00

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Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σαν Αντόνιο Σπερς, 04:30

Μπόστον Σέλτικς – Ντιτρόιτ Πίστονς, 22:00

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Μαϊάμι Χιτ, 02:30

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Λος Άντζελες Λέικερς, 05:00

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Φιλαδέλφεια Σίξερς, 02:00

Ντένβερ Νάγκετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, 04:30

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Νιου Γιορκ Νικς – Μπόστον Σέλτικς, 02:00

Χιούστον Ρόκετς – Σαν Αντόνιο Σπερς, 04:30

Οι αγώνες των Χριστουγέννων

Παρασκευή 25-26 Δεκεμβρίου

Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς, 19:00

Μαϊάμι Χιτ – Μπόστον Σέλτικς, 21:30

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Λος Άντζελες Λέικερς, 00:00

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς, 03:00

Ντένβερ Νάγκετς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, 05:30

*Το συνολικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Πέμπτη στις 22:00 σε ώρα Ελλάδας